Нова схема: шахраї блокують iPhone українців через Telegram-боти

Фахівці з кібербезпеки попереджають про нову небезпечну схему шахрайства, через яку власники iPhone та iPad ризикують повністю втратити доступ до своїх пристроїв. Зловмисники використовують довірливість користувачів та обіцянки безкоштовних преміум-функцій.
Як працює пастка
Раніше шахраї здебільшого пропонували ввести чужий Apple ID нібито для завантаження платних ігор чи додатків. Тепер ця схема еволюціонувала і масово поширюється через сумнівні Telegram-боти.
Користувачам обіцяють розширені можливості месенджера, серед яких:
- Безкоштовна підписка Telegram Premium;
- Використання «анонімного номера»;
- Доступ до видалених переписок або прихованих закритих каналів;
- Робота без обмежень швидкості завантаження.
Наслідки введення чужого Apple ID
Головна умова отримання цих «бонусів» — авторизуватися на своєму пристрої під наданим шахраями Apple ID. Щойно користувач це робить, зловмисники отримують контроль над функцією «Де мій iPhone» (Find My).
Вони миттєво переводять смартфон у режим пропажі, блокують його, а на екрані виводять повідомлення з вимогою переказати гроші (викуп) за розблокування гаджета.
Що робити, якщо це сталося
Правоохоронці (зокрема Кіберполіція) наголошують, що платити вимагачам не можна — це не гарантує повернення доступу. Будь-які пропозиції в мережі від третіх осіб «розблокувати iPhone за гроші» також є шахрайськими.
Єдиний законний спосіб повернути свій пристрій до життя — звернутися до офіційної служби підтримки Apple. Для цього обов’язково знадобляться:
- Оригінальний фіскальний чек про покупку гаджета.
- Оригінальна коробка із серійним номером (IMEI).
- Офіційна заява до поліції про факт шахрайства.