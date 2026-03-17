Нова схема: шахраї блокують iPhone українців через Telegram-боти

Фахівці з кібербезпеки попереджають про нову небезпечну схему шахрайства, через яку власники iPhone та iPad ризикують повністю втратити доступ до своїх пристроїв. Зловмисники використовують довірливість користувачів та обіцянки безкоштовних преміум-функцій.

Як працює пастка

Раніше шахраї здебільшого пропонували ввести чужий Apple ID нібито для завантаження платних ігор чи додатків. Тепер ця схема еволюціонувала і масово поширюється через сумнівні Telegram-боти.

Користувачам обіцяють розширені можливості месенджера, серед яких:

Безкоштовна підписка Telegram Premium;

Використання «анонімного номера»;

Доступ до видалених переписок або прихованих закритих каналів;

Робота без обмежень швидкості завантаження.

Наслідки введення чужого Apple ID

Головна умова отримання цих «бонусів» — авторизуватися на своєму пристрої під наданим шахраями Apple ID. Щойно користувач це робить, зловмисники отримують контроль над функцією «Де мій iPhone» (Find My).

Вони миттєво переводять смартфон у режим пропажі, блокують його, а на екрані виводять повідомлення з вимогою переказати гроші (викуп) за розблокування гаджета.

Що робити, якщо це сталося

Правоохоронці (зокрема Кіберполіція) наголошують, що платити вимагачам не можна — це не гарантує повернення доступу. Будь-які пропозиції в мережі від третіх осіб «розблокувати iPhone за гроші» також є шахрайськими.

Єдиний законний спосіб повернути свій пристрій до життя — звернутися до офіційної служби підтримки Apple. Для цього обов’язково знадобляться: