Softnews

Нова схема: шахраї блокують iPhone українців через Telegram-боти

Автор:
GSMinfo
Telegram блокування

Фахівці з кібербезпеки попереджають про нову небезпечну схему шахрайства, через яку власники iPhone та iPad ризикують повністю втратити доступ до своїх пристроїв. Зловмисники використовують довірливість користувачів та обіцянки безкоштовних преміум-функцій.

Зміст статті

Як працює пастка

Раніше шахраї здебільшого пропонували ввести чужий Apple ID нібито для завантаження платних ігор чи додатків. Тепер ця схема еволюціонувала і масово поширюється через сумнівні Telegram-боти.

Користувачам обіцяють розширені можливості месенджера, серед яких:

  • Безкоштовна підписка Telegram Premium;
  • Використання «анонімного номера»;
  • Доступ до видалених переписок або прихованих закритих каналів;
  • Робота без обмежень швидкості завантаження.

Наслідки введення чужого Apple ID

Головна умова отримання цих «бонусів» — авторизуватися на своєму пристрої під наданим шахраями Apple ID. Щойно користувач це робить, зловмисники отримують контроль над функцією «Де мій iPhone» (Find My).

Вони миттєво переводять смартфон у режим пропажі, блокують його, а на екрані виводять повідомлення з вимогою переказати гроші (викуп) за розблокування гаджета.

Що робити, якщо це сталося

Правоохоронці (зокрема Кіберполіція) наголошують, що платити вимагачам не можна — це не гарантує повернення доступу. Будь-які пропозиції в мережі від третіх осіб «розблокувати iPhone за гроші» також є шахрайськими.

Єдиний законний спосіб повернути свій пристрій до життя — звернутися до офіційної служби підтримки Apple. Для цього обов’язково знадобляться:

  1. Оригінальний фіскальний чек про покупку гаджета.
  2. Оригінальна коробка із серійним номером (IMEI).
  3. Офіційна заява до поліції про факт шахрайства.
ТЕГИ:
Поділитися цією статтею
Зараз на головній

Останні новини

