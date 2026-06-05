OpenAI покращує пам’ять ChatGPT: безкоштовні користувачі теж отримають більше персоналізації

OpenAI почала розгортати нову архітектуру пам’яті для ChatGPT. Вона має зробити відповіді помічника більш персоналізованими, актуальними й корисними в довгих сценаріях, коли користувач повертається до теми через дні, тижні або навіть місяці.

Йдеться про розвиток системи, яку в OpenAI називають Dreaming. На відміну від старих «збережених спогадів», де ChatGPT здебільшого запам’ятовував інформацію після прямого прохання, новий підхід аналізує контекст із різних діалогів у фоновому режимі. Завдяки цьому чатбот краще розуміє ваші вподобання, проєкти, обмеження та деталі, які можуть бути важливими в майбутніх розмовах.

Користувачі отримають сторінку з коротким підсумком пам’яті. Там можна буде побачити, що саме ChatGPT знає про вас, додати або виправити інформацію, а також уточнити, у яких ситуаціях ці дані варто використовувати. Це має зробити персоналізацію прозорішою: не просто «бот щось пам’ятає», а зрозуміло, на який контекст він спирається.

OpenAI наводить кілька прикладів. Якщо ви раніше обговорювали фототехніку, ChatGPT зможе врахувати вашу камеру й аксесуари під час майбутніх рекомендацій. Якщо планували подорож, система краще запам’ятає ваші вподобання: наприклад, любов до wildlife-фотографії, потребу в хорошому кондиціонері в готелі чи небажання вечеряти в шумних місцях. Також пам’ять має краще «старіти»: якщо поїздка вже відбулася, ChatGPT не повинен поводитися так, ніби вона ще попереду.

Оновлення вже доступне користувачам Plus і Pro у США. В інших країнах його запускатимуть поступово протягом найближчих тижнів. Для платних акаунтів це означає більший обсяг пам’яті, а для безкоштовних користувачів — перший доступ до більш просунутого фонового запам’ятовування. За словами OpenAI, це стало можливим після оптимізації, яка приблизно в п’ять разів знизила обчислювальні витрати системи.