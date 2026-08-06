AMD пояснила, чому пам’ять дорожчає для всіх: дата-центри скуповують RAM, яка простоює

На ринку оперативної пам’яті зараз коїться те, що в AMD делікатно назвали похмурим жартом галузі: ціни стрімко ростуть, дефіцит поглиблюється — а суттєва частина закупленої пам’яті банально простоює. Компанії комплектують сервери за принципом «більше RAM — більше продуктивності», хоча насправді гігабайти понад реальні потреби застосунків просто лежать мертвим вантажем у дата-центрах, штучно роздуваючи попит.

Аргумент AMD звучить майже єретично для індустрії, яка звикла міряти сервери терабайтами: замість гнатися за загальним обсягом, варто рахувати пам’ять на процесорне ядро й дивитися на фактичну поведінку робочих навантажень. Інакше виходить парадокс — усі скаржаться на дорожнечу пам’яті й водночас масово купують її «про запас», підживлюючи ту саму дорожнечу.

Звісно, AMD тут не безстороння: компанія просуває власну архітектуру. Її серверні процесори EPYC мають по 12 каналів пам’яті на чип, що дозволяє набрати 1,5 ТБ на процесор стандартними модулями без здвоєних конфігурацій, які ріжуть швидкість, — а двопроцесорний сервер сягає 3 ТБ на 24 модулях. Мовляв, правильна архітектура дає потрібну ємність без надлишкових закупівель. Але сама діагноза від цього не хибніша.

Цифри ринку тим часом невтішні. За прогнозом TrendForce, серверна DRAM у третьому кварталі подорожчає ще на 13–18%, а дефіцит триватиме щонайменше до кінця 2027 року. Показово, що хмарні провайдери вже змінюють поведінку — дедалі частіше беруть модулі на 32–64 ГБ замість 96–128 ГБ. Галузь поступово вчиться рахувати.

Для звичайних користувачів у цій історії немає нічого абстрактного: саме серверний апетит дата-центрів перетягує на себе виробничі потужності виробників пам’яті, і саме через нього дорожчають планки RAM для домашніх ПК, смартфони й ноутбуки. Кожен «про запас» закуплений терабайт у дата-центрі — це трохи дорожчий апгрейд для всіх інших.

Нагадаємо, здорожчання пам’яті вже б’є по продуктах: раніше ми писали, що Samsung через вартість компонентів, за чутками, залишить Galaxy S27 Ultra без новітньої пам’яті LPDDR6 — і при цьому все одно підніме ціну флагмана.