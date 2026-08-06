AMD объяснила, почему память дорожает для всех: дата-центры скупают простаивающую оперативную память

На рынке оперативной памяти сейчас происходит то, что в AMD деликатно назвали мрачной шуткой отрасли: цены стремительно растут, дефицит усугубляется — а значительная часть закупленной памяти банально простаивает. Компании комплектуют серверы по принципу «больше RAM — больше производительности», хотя на самом деле гигабайты, превышающие реальные потребности приложений, просто лежат мертвым грузом в дата-центрах, искусственно раздувая спрос.

Аргумент AMD звучит почти еретично для отрасли, привыкшей измерять серверы в терабайтах: вместо того чтобы гнаться за общим объемом, стоит рассчитывать объем памяти на одно процессорное ядро и анализировать фактическое поведение рабочих нагрузок. Иначе получается парадокс — все жалуются на дороговизну памяти и в то же время массово покупают её «про запас», подпитывая ту самую дороговизну.

Конечно, AMD здесь не беспристрастна: компания продвигает собственную архитектуру. Её серверные процессоры EPYC имеют по 12 каналов памяти на чип, что позволяет достичь 1,5 ТБ на процессор со стандартными модулями без сдвоенных конфигураций, которые снижают скорость, — а двухпроцессорный сервер достигает 3 ТБ на 24 модулях. Мол, правильная архитектура обеспечивает необходимую емкость без излишних затрат. Но сам диагноз от этого не становится менее верным.

Между тем рыночные показатели неутешительны. По прогнозу TrendForce, цены на серверную DRAM в третьем квартале вырастут ещё на 13–18%, а дефицит продлится как минимум до конца 2027 года. Показательно, что облачные провайдеры уже меняют свое поведение — всё чаще приобретают модули объёмом 32–64 ГБ вместо 96–128 ГБ. Отрасль постепенно учится экономить.

Для обычных пользователей в этой истории нет ничего абстрактного: именно спрос со стороны дата-центров на серверную память перетягивает на себя производственные мощности производителей памяти, и именно из-за этого дорожают планки RAM для домашних ПК, смартфонов и ноутбуков. Каждый терабайт, закупленный «про запас» для дата-центра, — это немного более дорогой апгрейд для всех остальных.

Напомним, что подорожание памяти уже сказывается на продуктах: ранее мы писали, что Samsung, по слухам, из-за стоимости компонентов не оснастит Galaxy S27 Ultra новейшей памятью LPDDR6 — и при этом всё равно повысит цену на флагман.