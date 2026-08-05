Часы из будущего 80-х: Timex представила ретрофутуристическую модель Retroware

Компания Timex представила цифровые часы Retroware, которые выглядят так, будто прибыли из будущего, каким его представляли в 1980-х. Это не переиздание старой модели, а новая разработка в модном сегодня стиле ретрофутуризма — когда классическая эстетика прошлых десятилетий сочетается с современной надёжностью.

Эстетика кассет и первых ЖК-дисплеев

Дизайн Retroware сознательно играет на ностальгии по эпохе кассет, первых игровых приставок и монохромных жидкокристаллических экранов. Корпус диаметром 46 мм и толщиной 11 мм выполнен из матовой смолы — лёгкой и прочной, — а дисплей прикрыт акриловым стеклом, что также является отсылкой к винтажным часам. По форме корпус напоминает ранние спортивные модели Timex середины 1980-х, такие как Triathlon и Ironman.

Самая интересная деталь — сам экран: цифры на нём «растягиваются» и скругляются, когда приближаются к краям дисплея, что придаёт изображению живой, почти мультипликационный вид. Доступны два варианта — синий с обычным LCD-дисплеем и черный с инверсным (светлые символы на темном фоне).

Классика Timex изнутри

Наполнение простое и надежное: кварцевый механизм на батарейке, водонепроницаемость до 50 метров, секундомер, таймер, календарь и будильник. Управление — с помощью двух кнопок на передней панели. Главная же «фишка», знакомая всем, кто помнит часы Timex 1990-х, — фирменная подсветка INDIGLO с узнаваемым бирюзово-зелёным сиянием по всему циферблату.

Retroware уже поступил в продажу непосредственно на сайте Timex по цене около 149 долларов; в комплекте идет полимерный ремешок в цвет корпуса с быстросъемным креплением. Об официальных поставках в Украину не сообщается, но для нишевого аксессуара это вполне ожидаемо.

По сути, Timex продает не технологии, а ощущения: в мире, где смарт-часы с каждым годом пополняются новыми датчиками и экранами, простой цифровой «ретрофутурист» за умеренные деньги делает ставку на характер и ностальгию — и, судя по интересу к подобным моделям, эта ставка вполне оправдывает себя.

Напомним, что ностальгия стала заметным трендом в мире гаджетов: ранее мы писали, что стартап Zinwa выпустил Android-смартфон Q27 в стиле классических BlackBerry — с физической QWERTY-клавиатурой и современной начинкой.