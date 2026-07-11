Океан вместо суши: Samsung строит плавучие дата-центры для нужд ИИ

Компания Samsung намерена ввести в эксплуатацию свои первые плавучие центры обработки данных (ЦОД) во втором квартале 2028 года. По данным Datacenter Dynamics, подразделение Samsung Heavy Industries уже работает над несколькими перспективными проектами и рассчитывает получить первые заказы на строительство таких объектов.

Судостроительное подразделение Samsung Heavy Industries продвигает проект по созданию плавучих дата-центров, которые должны обеспечить дополнительные мощности для обработки данных на фоне стремительного роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Компания работает над судами, специально спроектированными для размещения вычислительных систем, что позволит перенести часть нагрузки с наземных объектов на морские платформы.

Для реализации проекта плавучего дата-центра мощностью 50 МВт компания Samsung Heavy Industries сотрудничает с греческой компанией Capital Clean Energy Carriers и классификационным обществом Lloyd’s Register. В отличие от компаний, которые переоборудуют старые суда, Samsung строит такие платформы с нуля, ориентируясь на потребности высокопроизводительных ИИ-систем. Для охлаждения оборудования планируется использовать морскую воду, а суда смогут подключаться к береговым электросетям или генерировать энергию самостоятельно с помощью топливных элементов на основе СПГ.

В мае компания также заключила соглашение с американской Mousterian Corporation (M3) о совместной разработке промышленных плавучих центров обработки данных — основатели M3 ранее участвовали в создании проекта плавучих ЦОД Nautilus. Кроме того, Samsung Heavy Industries подписала письмо о намерениях с OpenAI относительно совместной разработки плавучих дата-центров.

Многие компании по всему миру запускают подобные проекты, видя в них экономически выгодную альтернативу дорогостоящим наземным объектам в условиях дефицита свободных земельных участков и роста цен на землю.