HMD готовит возвращение ещё одной легендарной модели Nokia

Компания HMD, которая на протяжении многих лет выпускала телефоны под брендом Nokia, судя по всему, готовит очередное возвращение модели из прошлого. На этот раз речь идет не о классическом кнопочном телефоне, а о возрождении линейки Asha — серии недорогих сенсорных устройств, которые Nokia продвигала ещё в начале 2010-х годов.

На глобальном сайте HMD заметили упоминание об устройстве с модельным номером TA-1779. В скобках рядом с ним указано название HMD Asha 305. Это дает основания полагать, что производитель действительно работает над новой версией модели, которая когда-то продавалась под брендом Nokia.

Что известно о новой HMD Asha 305

Пока что информации об устройстве немного. Из открытых данных известно лишь то, что модель проходит сертификацию, а среди технических параметров упоминаются показатель SAR и частота LTE B7. Именно поддержка LTE указывает на то, что это не будет простое переиздание старой Nokia Asha 305 с минимальными изменениями, такими как новый разъем USB-C.

Скорее всего, HMD готовит компактный бюджетный телефон с сенсорным экраном и поддержкой 4G. Такой формат может стать промежуточным вариантом между обычным кнопочным телефоном и полноценным Android-смартфоном. Подобную идею компания уже тестировала в модели HMD Touch 4G, которая сочетала в себе простой интерфейс, сенсорное управление и базовые современные функции.

В то же время говорить о характеристиках новинки пока рано. Неизвестно, какую операционную систему получит HMD Asha 305, какими будут экран, камера, аккумулятор, набор приложений и цена. Также пока нет данных о странах, где устройство поступит в продажу.

Чем запомнилась оригинальная Nokia Asha 305

Оригинальная Nokia Asha 305 была представлена в 2012 году. Это был недорогой сенсорный телефон на платформе Series 40, который имел 3-дюймовый экран с разрешением 400×240 пикселей, 32 МБ оперативной памяти и 2-мегапиксельную камеру.

Даже на момент выхода модель не претендовала на звание мощного смартфона. Её главной идеей была доступность: Nokia стремилась предложить пользователям простой сенсорный телефон для звонков, сообщений, интернета и базовых мультимедийных функций.

Именно поэтому возможное возвращение Asha 305 выглядит логичным шагом для HMD. Компания в последнее время активно использует ностальгию по старым телефонам Nokia, но при этом добавляет современные возможности — 4G, USB-C, обновленные чипы и иногда функции на базе искусственного интеллекта.

Отдельный нюанс заключается в том, что соглашение, позволяющее HMD выпускать смартфоны под брендом Nokia, должно истечь в 2026 году. Поэтому производитель, по-видимому, пытается максимально использовать узнаваемость старых моделей и названий, параллельно развивая уже собственный бренд HMD.

Пока что HMD Asha 305 остаётся неанонсированным устройством. Но само появление этого названия в сертификационных данных свидетельствует о том, что компания, возможно, готовит ещё один ностальгический релиз — на этот раз не для поклонников кнопочных телефонов, а для тех, кому нужен максимально простой и дешёвый сенсорный аппарат с современными возможностями связи.