RTX 5090 протестировали с PCIe 3.0, 4.0 и 5.0: разница оказалась меньше, чем ожидалось

Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 протестировали с различными версиями интерфейса PCIe — 3.0, 4.0 и 5.0. Тестирование показало, что даже для топовой видеокарты разница между поколениями PCIe в играх зачастую остается минимальной.

Тест провел автор YouTube-канала Testing Games на ПК с процессором Intel Core i9-14900K. Все игры запускались в разрешении 4K, где нагрузка в основном ложится именно на видеокарту.

Что показали тесты

В большинстве игр преимущество PCIe 5.0 над более старыми версиями составляло всего несколько кадров в секунду. Например, в Cyberpunk 2077 RTX 5090 показала 67 fps через PCIe 3.0 и 68 fps через PCIe 4.0 и PCIe 5.0. В Resident Evil Requiem результат был почти одинаковым: 62 fps на PCIe 3.0 и 63 fps на PCIe 4.0 и 5.0.

Более заметная разница проявилась в отдельных играх. В Death Stranding 2 видеокарта показала 60 fps при подключении по PCIe 3.0, 67 fps при подключении по PCIe 4.0 и 69 fps при подключении по PCIe 5.0. В The Last of Us Part II результат составил 108 fps, 115 fps и 116 fps соответственно.

В то же время переход с PCIe 4.0 на PCIe 5.0 практически нигде не даёт ощутимого прироста производительности. В большинстве случаев речь идёт о 1–2 fps, которые пользователь вряд ли заметит во время реальной игры.

Главный вывод прост: владельцам современных ПК с PCIe 4.0 нет смысла менять материнскую плату и процессор только ради PCIe 5.0 для RTX 5090. В 4K-играх видеокарта и так не упирается в пропускную способность PCIe 4.0 x16.

Даже PCIe 3.0 в некоторых сценариях не становится критическим ограничением. Да, в некоторых играх наблюдается снижение производительности, но чаще всего оно не настолько значительное, чтобы полностью лишить смысла апгрейд видеокарты.

Другое дело — очень старые системы. Если ПК оснащен PCIe 3.0, слабым процессором или слот работает не в режиме x16, а в режиме x8 или x4, то ограничения могут быть более заметными. В таком случае «узким местом» может стать уже не только интерфейс, но и вся платформа в целом.