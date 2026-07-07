RTX 5090 перевірили з PCIe 3.0, 4.0 і 5.0: різниця виявилася меншою, ніж очікували

Відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 протестували з різними версіями інтерфейсу PCIe — 3.0, 4.0 і 5.0. Перевірка показала, що навіть для топової відеокарти різниця між поколіннями PCIe в іграх часто залишається мінімальною.

Тест провів автор YouTube-каналу Testing Games на ПК з процесором Intel Core i9-14900K. Усі ігри запускали в роздільній здатності 4K, де навантаження переважно лягає саме на відеокарту.

Що показали тести

У частині ігор перевага PCIe 5.0 над старішими версіями була помітна лише в кілька кадрів на секунду. Наприклад, у Cyberpunk 2077 RTX 5090 показала 67 fps через PCIe 3.0 і 68 fps через PCIe 4.0 та PCIe 5.0. У Resident Evil Requiem результат був майже однаковим: 62 fps на PCIe 3.0 і 63 fps на PCIe 4.0 та 5.0.

Більша різниця з’явилася в окремих іграх. У Death Stranding 2 відеокарта показала 60 fps через PCIe 3.0, 67 fps через PCIe 4.0 і 69 fps через PCIe 5.0. У The Last of Us Part II результат становив 108 fps, 115 fps і 116 fps відповідно.

Водночас перехід із PCIe 4.0 на PCIe 5.0 майже ніде не дає відчутного приросту. У більшості випадків йдеться про 1–2 fps, які користувач навряд чи помітить під час реальної гри.

Головний висновок простий: власникам сучасних ПК із PCIe 4.0 немає сенсу міняти материнську плату й процесор лише заради PCIe 5.0 для RTX 5090. У 4K-іграх відеокарта й так не впирається в пропускну здатність PCIe 4.0 x16.

Навіть PCIe 3.0 у частині сценаріїв не стає катастрофічним обмеженням. Так, у деяких іграх втрата продуктивності є, але найчастіше вона не така велика, щоб повністю перекреслити сенс апгрейду відеокарти.

Інша справа — дуже старі системи. Якщо ПК має PCIe 3.0, слабкий процесор або слот працює не в режимі x16, а x8 чи x4, тоді обмеження можуть бути помітнішими. У такому випадку вузьким місцем може стати вже не лише інтерфейс, а вся платформа загалом.