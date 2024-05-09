Hardnews

DxOMark назвав кращий камерафон у світі на травень

09.05.2024
Huawei Pura 70 Ultra

Експерти DxOMark визнали HUAWEI Pura 70 Ultra найкращим камерофоном у світі, випередивши попереднього лідера, HONOR Magic6 Pro, з відривом у 5 балів.

Pura 70 Ultra може похвалитися найбільш універсальною камерою в 2024 році, що забезпечує виняткову якість зображення в різних умовах освітлення і сценаріях. Це пояснюється вражаючими можливостями камери:

  • Основний 50-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою (f/1.6-f/4.0)
  • Надширококутний об’єктив з роздільною здатністю 40 Мп
  • 50-мегапіксельний телеоб’єктив з можливістю макрозйомки

Основні плюси камери HUAWEI Pura 70 Ultra:

  • Виняткова деталізація
  • Ідеальна експозиція
  • Точна передача кольору
  • Успішне автофокусування
  • Висококласний зум
  • Чудові портрети
  • Найкраща в галузі макрозйомки

Однак, коли справа доходить до відеозйомки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягує, відстаючи від останніх моделей iPhone з точки зору операторських можливостей.

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09.05.2024
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