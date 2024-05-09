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DxOMark назвав кращий камерафон у світі на травень
Експерти DxOMark визнали HUAWEI Pura 70 Ultra найкращим камерофоном у світі, випередивши попереднього лідера, HONOR Magic6 Pro, з відривом у 5 балів.
Pura 70 Ultra може похвалитися найбільш універсальною камерою в 2024 році, що забезпечує виняткову якість зображення в різних умовах освітлення і сценаріях. Це пояснюється вражаючими можливостями камери:
- Основний 50-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою (f/1.6-f/4.0)
- Надширококутний об’єктив з роздільною здатністю 40 Мп
- 50-мегапіксельний телеоб’єктив з можливістю макрозйомки
Основні плюси камери HUAWEI Pura 70 Ultra:
- Виняткова деталізація
- Ідеальна експозиція
- Точна передача кольору
- Успішне автофокусування
- Висококласний зум
- Чудові портрети
- Найкраща в галузі макрозйомки
Однак, коли справа доходить до відеозйомки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягує, відстаючи від останніх моделей iPhone з точки зору операторських можливостей.
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