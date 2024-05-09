DxOMark назвав кращий камерафон у світі на травень

Експерти DxOMark визнали HUAWEI Pura 70 Ultra найкращим камерофоном у світі, випередивши попереднього лідера, HONOR Magic6 Pro, з відривом у 5 балів.

Pura 70 Ultra може похвалитися найбільш універсальною камерою в 2024 році, що забезпечує виняткову якість зображення в різних умовах освітлення і сценаріях. Це пояснюється вражаючими можливостями камери:

Основний 50-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою (f/1.6-f/4.0)

Надширококутний об’єктив з роздільною здатністю 40 Мп

50-мегапіксельний телеоб’єктив з можливістю макрозйомки

Основні плюси камери HUAWEI Pura 70 Ultra:

Виняткова деталізація

Ідеальна експозиція

Точна передача кольору

Успішне автофокусування

Висококласний зум

Чудові портрети

Найкраща в галузі макрозйомки

Однак, коли справа доходить до відеозйомки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягує, відстаючи від останніх моделей iPhone з точки зору операторських можливостей.