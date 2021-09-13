Dreame Bot D9 Max: робот-пилосос з великим акумулятором та можливостями

Серію недорогих роботів-пилососів Dreame поповнила чергова модель під назвою Dreame D9 MAX . На відміну від свого попередника Dreame D9, новинка отримала збільшену потужність всмоктування, оновлений дизайн і захист від заплутування волосся на основний щітці. У цій статті ми детально розберемо кожну особливість пилососа і об’єктивно оцінимо його функціональні можливості.





Характеристики

Назва моделі: Dreame D9

Потужність: 40 Вт

Потужність всмоктування 3000 Па

Тип прибирання: Суху і вологе

Тип і ємність акумулятора: Li-Ion, 5200 мА * ч

Час роботи: До 150 хвилин

Ємність контейнерів: Для пилу 570 Мл, для води 270 Мл

Розмір і вага: 350x350x96 мм, 3700 г

Все по чорному

Xiaomi Dreame D9 MAX – це чорний робот-пилосос з пластиковим корпусом. Зверху розташований датчик LiDAR для лазерної навігації і 2 кнопки управління: включення / вимикання і «додому». Знизу присутня 1 бічна щітка. Пристрій має модернізовану основну V-образну щітку діаметром 16,8 см. Вона має захист від заплутування волосся і здатна видаляти забруднення з глибоких щілин в підлозі і з килимів.

Для вологого прибирання передбачається багаторазова серветка і резервуар для води на 270 мл. Обсяг пилозбірника становить 570 мл. У комплекті поставки є спеціальний інструмент для чищення щітки.

Управління та можливості збирання

Робот-пилосос використовує Бесщеточний двигун фірми Nidec. Спільно з оптимізованою конструкцією повітропроводів забезпечується висока ефективність прибирання і потужність всмоктування до 4000 Па. Всього підтримується 4 рівня потужності: які регулюються в залежності від поверхні, або в ручну. Як тільки гаджетом буде виявлений килим, сила всмоктування збільшиться автоматично.

Для орієнтації в просторі в пристрої передбачається лазерна система навігації. З її допомогою робот сканує приміщення на 360 градусів під час першого прибирання в будинку. Пилосос впевнено рухається під час чищення, рідко застряє і усуває більшість забруднюючих частинок.

Автономна робота та загальне враження

Пристрій володіє акумулятором, ємність якого становить 5200 мАч. На одному заряді пилосос протримається приблизно 150 хвилин, і за цей час він здатний прибрати приміщення площею 250 м².

Dreame D9 MAX – це вдосконалена версія робота-пилососа Dreame D9, яка завдяки підвищеній потужності всмоктування може набагато краще справлятися з прибиранням килимів. Як заявляє виробник, пил видаляється навіть із зазорів в підлоговому покритті. Завдяки захисту від заплутування волосся не буде «страждати» ефективність прибирання, а користувачеві не доведеться постійно чистити щітку.

Гаджет має оптимальний обсяг пилозбірника і резервуара для води. Їх цілком вистачить для повноцінної прибирання всього приміщення. Зручно, що для кожної кімнати можна встановити свої параметри очищення.

Як і багато інших пилососи від Dreame, ця модель відноситься до середнього цінового діапазону.

Ціна та доступність

Пилосос вже можна придбати на Aliexpress в рамках спеціальної акції за спеціальною ціною $254.99.