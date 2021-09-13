Dreame Bot D9 Max: робот-пилосос з великим акумулятором та можливостями
Серію недорогих роботів-пилососів Dreame поповнила чергова модель під назвою Dreame D9 MAX . На відміну від свого попередника Dreame D9, новинка отримала збільшену потужність всмоктування, оновлений дизайн і захист від заплутування волосся на основний щітці. У цій статті ми детально розберемо кожну особливість пилососа і об’єктивно оцінимо його функціональні можливості.
Характеристики
- Назва моделі: Dreame D9
- Потужність: 40 Вт
- Потужність всмоктування 3000 Па
- Тип прибирання: Суху і вологе
- Тип і ємність акумулятора: Li-Ion, 5200 мА * ч
- Час роботи: До 150 хвилин
- Ємність контейнерів: Для пилу 570 Мл, для води 270 Мл
- Розмір і вага: 350x350x96 мм, 3700 г
Все по чорному
Xiaomi Dreame D9 MAX – це чорний робот-пилосос з пластиковим корпусом. Зверху розташований датчик LiDAR для лазерної навігації і 2 кнопки управління: включення / вимикання і «додому». Знизу присутня 1 бічна щітка. Пристрій має модернізовану основну V-образну щітку діаметром 16,8 см. Вона має захист від заплутування волосся і здатна видаляти забруднення з глибоких щілин в підлозі і з килимів.
Для вологого прибирання передбачається багаторазова серветка і резервуар для води на 270 мл. Обсяг пилозбірника становить 570 мл. У комплекті поставки є спеціальний інструмент для чищення щітки.
Управління та можливості збирання
Робот-пилосос використовує Бесщеточний двигун фірми Nidec. Спільно з оптимізованою конструкцією повітропроводів забезпечується висока ефективність прибирання і потужність всмоктування до 4000 Па. Всього підтримується 4 рівня потужності: які регулюються в залежності від поверхні, або в ручну. Як тільки гаджетом буде виявлений килим, сила всмоктування збільшиться автоматично.
Для орієнтації в просторі в пристрої передбачається лазерна система навігації. З її допомогою робот сканує приміщення на 360 градусів під час першого прибирання в будинку. Пилосос впевнено рухається під час чищення, рідко застряє і усуває більшість забруднюючих частинок.
Автономна робота та загальне враження
Пристрій володіє акумулятором, ємність якого становить 5200 мАч. На одному заряді пилосос протримається приблизно 150 хвилин, і за цей час він здатний прибрати приміщення площею 250 м².
Dreame D9 MAX – це вдосконалена версія робота-пилососа Dreame D9, яка завдяки підвищеній потужності всмоктування може набагато краще справлятися з прибиранням килимів. Як заявляє виробник, пил видаляється навіть із зазорів в підлоговому покритті. Завдяки захисту від заплутування волосся не буде «страждати» ефективність прибирання, а користувачеві не доведеться постійно чистити щітку.
Гаджет має оптимальний обсяг пилозбірника і резервуара для води. Їх цілком вистачить для повноцінної прибирання всього приміщення. Зручно, що для кожної кімнати можна встановити свої параметри очищення.
Як і багато інших пилососи від Dreame, ця модель відноситься до середнього цінового діапазону.
Ціна та доступність
Пилосос вже можна придбати на Aliexpress в рамках спеціальної акції за спеціальною ціною $254.99.
- Купон на знижку в $20 можна отримати безпосередньо на сторінці товару
- 5 покупців в фід-пості отримають купон на знижку $ 270
- Перші 50 покупців отримають безкоштовну електричну зубну щітку Oclean X (вартістю 40 $)
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter