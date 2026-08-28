Maxell створила твердотільну батарею, що витримує 150°C і заряджається без дротів

Японська Maxell представила незвичайний акумулятор для промислової електроніки та IoT-пристроїв. Новий модуль побудований на повністю твердотільній батареї, має розміри звичайного елемента 1/2AA і може заряджатися без фізичного підключення кабелю.

Діаметр корпусу становить 14,5 мм, висота — 25,2 мм. Саме такі розміри мають літій-тіонілхлоридні батареї ER формату 1/2AA, які широко використовуються у датчиках, розумних лічильниках, системах резервного живлення та іншій промисловій електроніці. Вихідна напруга нового модуля також відповідає стандартним ER-батареям і становить 3,6 В.

Головна відмінність полягає в тому, що традиційні ER-елементи одноразові, тоді як розробку Maxell можна заряджати багаторазово. Усередині невеликого корпусу інженери розмістили саму твердотільну батарею, схему бездротового приймання енергії та перетворювач напруги.

Акумулятор може працювати при 150 градусах

Maxell підготувала дві версії модуля. Перша розрахована на роботу за температури до 125°C, друга — до 150°C. Для звичайних літій-іонних акумуляторів такі умови є надзвичайно складними, тоді як однією з ключових переваг твердотільної технології є саме висока термостійкість.

Бездротове заряджання вирішує ще одну проблему. Якщо акумулятор встановлений у герметичному датчику, виробнику не потрібно робити у корпусі кришку для заміни батареї або роз’єм USB. Пристрій можна повністю ізолювати від води, пилу та інших зовнішніх факторів і заряджати через корпус.

Один із перших практичних сценаріїв Maxell уже перевіряє разом із японською House Foods. Компанії тестують твердотільні батареї в температурних реєстраторах, які використовуються під час стерилізації продуктів. Таке обладнання повинно одночасно витримувати високу температуру та залишатися добре захищеним від проникнення вологи.

Втім, просто вставити новий акумулятор у будь-який пристрій замість старої батарейки поки не вийде. Maxell зазначає, що зарядний пристрій необхідно проєктувати під конкретне обладнання, а можливість бездротового заряджання залежить від матеріалу його корпусу. Серійні строки виробництва та ціну компанія також поки не називає.

Для споживчої електроніки ця розробка навряд чи найближчим часом замінить звичайні AA або AAA. Натомість у промислових датчиках, де заміна батареї коштує дорожче за сам елемент живлення або взагалі потребує зупинки обладнання, багаторазовий акумулятор із бездротовим заряджанням може виявитися значно практичнішим рішенням.

Maxell уже серійно виробляє деякі типи твердотільних батарей і планує розширювати їх застосування в промисловості. Компанія також розглядає поєднання таких елементів із бездротовим заряджанням та технологіями збору енергії з навколишнього середовища.