Вийшов Redmi Turbo 4 Pro: перший смартфон на базі Snapdragon 8s Gen 4

Xiaomi представила новий смартфон Redmi Turbo 4 Pro. Ключовою особливістю моделі стало використання новітнього субфлагманського процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Також апарат отримав акумулятор великої ємності, захист від води і спеціальну версію для фанатів Гаррі Поттера.

У бенчмарку AnTuTu смартфон набирає значні 2,4 мільйона балів. Для стабільної роботи під навантаженням він отримав просунуту систему охолодження 3D Ice площею 6000 мм². За автономність відповідає акумулятор ємністю 7550 мАг, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. Бездротової зарядки не передбачено.

Дисплей Redmi Turbo 4 Pro представлений плоскою LTPS-панеллю з діагоналлю 6,83 дюйма і з роздільною здатністю 1,5K. Екран здатний видавати пікову яскравість до 3200 ніт. В екран вбудована 20-мегапіксельна фронтальна камера. Задній блок містить основний модуль на 50 Мп із сенсором Sony LYT-600, діафрагмою f/1.5 і оптичною стабілізацією, а також 8-мегапіксельну надширококутну камеру.

Смартфон отримав захист від пилу і води за стандартом IP69. У нього є підекранний сканер відбитків пальців, стереодинаміки та ІЧ-порт. Також апарат підтримує унікальну технологію автономного позиціонування Xiaomi, що працює без GPS.

Ціна Redmi Turbo 4 Pro в Китаї стартує від 2199 юанів (приблизно $300) за версію 12 + 256 ГБ, а топовий варіант з 16 ГБ + 1 ТБ коштує 2999 юанів (близько $439). Спеціальна версія Harry Potter Edition на 16 + 512 ГБ коштує 2799 юанів (близько $385). На глобальному ринку модель може вийти як POCO F7.