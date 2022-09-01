Іран оснастив свої дрони кулеметами для ураження цілей

Іран встановлює на ударно-розвідувальні дрони аналоги американських кулеметів. Це перший випадок в історії іранської армії, коли військові проводять навчання із модифікованими безпілотниками Karrar. Шестиствольний кулемет зможе вражати повітряні цілі: літаки, вертольоти та інші БПЛА на великій дистанції. А це може давати армії серйозну перевагу ну полі бою.





Подробиці

Перші розробки безпілотника почались ще у 2008 році. Від звичайного дрона модифікований фактично нічим не відрізняється за виключенням того, що його обладнано шестиствольним кулеметом Akhgar калібру 7,62 мм (точнісінька копія американського Minigun M134). Зброя здатна випустити 6000 куль за 1 хвилину. Прицільна дальність кулемета 1000 м.

БПЛА важить близько 400 кг та може розвивати швидкість до 900 км/год. Він обладнаний турбореактивними двигунами Toloue-4. Максимальна висота, на яку здатен піднятись дрон 9000 м. Допустима дистанція віддалення від оператора 400 км. Окрім кулемета Karrar може використовувати бомби.

У мережі з’явилися перші відео із запуском безпілотника та стрільба з кулемета. Також його випробовували, як перехоплючав із ракетами типу «повітря-повітря».

Іранські військові успішно проходять навчання на полігонах. Можливо найближчим часом вони додадуть цю войовничу пташку до свого офіційного арсеналу. Такий приклад яскраво показує, як в умовах санкцій країна адаптується та починає нарощувати військовий потенціал.

Є вірогідність того, що ці БПЛА Росія також закупить в Ірану для продовження війни з Україною, оскільки їх військова промисловість сьогодні не в кращому стані. Санкції лише починають давати свій результат, і країна агресор поки що до них не адаптувалась. РФ поки не має змогу закупити імпортні компоненти для дронів та інших видів зброї.