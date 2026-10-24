OPPO Find X10 Pro Max розгромив Samsung і Google у тестах автономності: результати вражають

Смартфон OPPO Find X10 Pro Max з акумулятором на 8000 мАг продемонстрував рекордну автономність, значно випередивши флагмани Samsung, Google та OnePlus.

Журналісти Android Authority провели серію випробувань, щоб з’ясувати, наскільки ефективними стали сучасні кремній-вуглецеві акумулятори. Результати показали, що збільшення ємності батарей здатне суттєво змінити тривалість роботи смартфонів без підзарядки.

У тестуванні брали участь OPPO Find X10 Pro Max із батареєю на 8000 мАг, OnePlus 15 із 7300 мАг, Samsung Galaxy S26 Ultra з 5000 мАг та Google Pixel 11 Pro XL із 5100 мАг.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Випробування охоплювали п’ять сценаріїв: перегляд вебсторінок, відеодзвінки, фотографування, запис і відтворення відео у форматі 4K. У всіх тестах OPPO продемонстрував найкращі результати.

Особливо помітною перевага виявилася під час запису відео. Find X10 Pro Max зміг безперервно знімати понад вісім годин — більш ніж удвічі довше за Samsung Galaxy S26 Ultra та майже на три години довше за Google Pixel 11 Pro XL.

Під час перегляду вебсторінок новинка також продемонструвала майже дворазову перевагу над окремими конкурентами. В реальних умовах використання смартфон здатний працювати приблизно два дні без підзарядки, а за помірного навантаження — ще довше.

Водночас є нюанс: журналісти тестували версію з акумулятором на 8000 мАг. Європейська модифікація OPPO Find X10 Pro Max отримала батарею меншої ємності — 7150 мАг, тому її автономність буде дещо нижчою.

За тривалий час роботи доводиться розплачуватися швидкістю заряджання. Попри підтримку технології SuperVOOC потужністю 80 Вт, повне відновлення заряду під час випробувань Android Authority зайняло приблизно 80 хвилин.

Результати демонструють переваги кремній-вуглецевих акумуляторів, які дозволяють збільшувати ємність батарей без пропорційного зростання їхніх габаритів. Водночас на автономність впливає не лише батарея, а й енергоефективність процесора та оптимізація програмного забезпечення.

На цьому тлі Samsung, Apple і Google опиняються під дедалі більшим тиском китайських конкурентів. Samsung уже почала використовувати кремній-вуглецеві акумулятори в окремих складаних моделях, проте її традиційні флагмани поки зберігають батареї значно меншої ємності.