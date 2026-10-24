OPPO Find X10 Pro Max обогнал Samsung и Google в тестах на автономность: результаты впечатляют

Смартфон OPPO Find X10 Pro Max с аккумулятором емкостью 8000 мАч продемонстрировал рекордную автономность, значительно опередив флагманы Samsung, Google и OnePlus.

Журналисты Android Authority провели серию испытаний, чтобы выяснить, насколько эффективными стали современные кремний-углеродные аккумуляторы. Результаты показали, что увеличение ёмкости аккумуляторов способно существенно изменить время автономной работы смартфонов без подзарядки.

В тестировании участвовали OPPO Find X10 Pro Max с аккумулятором емкостью 8000 мАч, OnePlus 15 с 7300 мАч, Samsung Galaxy S26 Ultra с 5000 мАч и Google Pixel 11 Pro XL с 5100 мАч.

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Тестирование охватывало пять сценариев: просмотр веб-страниц, видеозвонки, фотографирование, запись и воспроизведение видео в формате 4K. Во всех тестах OPPO продемонстрировал лучшие результаты.

Особенно заметным преимущество оказалось при записи видео. Find X10 Pro Max смог непрерывно снимать более восьми часов — более чем в два раза дольше, чем Samsung Galaxy S26 Ultra, и почти на три часа дольше, чем Google Pixel 11 Pro XL.

При просмотре веб-страниц новинка также продемонстрировала почти двукратное преимущество над отдельными конкурентами. В реальных условиях использования смартфон способен работать примерно два дня без подзарядки, а при умеренной нагрузке — ещё дольше.

В то же время есть один нюанс: журналисты тестировали версию с аккумулятором емкостью 8000 мАч. Европейская версия OPPO Find X10 Pro Max получила аккумулятор меньшей ёмкости — 7150 мАч, поэтому её автономность будет несколько ниже.

За счет длительного времени работы приходится платить скоростью зарядки. Несмотря на поддержку технологии SuperVOOC мощностью 80 Вт, полное восстановление заряда в ходе испытаний Android Authority заняло примерно 80 минут.

Результаты демонстрируют преимущества кремний-углеродных аккумуляторов, которые позволяют увеличивать ёмкость батарей без пропорционального увеличения их габаритов. В то же время на автономность влияет не только батарея, но и энергоэффективность процессора, а также оптимизация программного обеспечения.

На этом фоне Samsung, Apple и Google оказываются под всё более сильным давлением со стороны китайских конкурентов. Samsung уже начала использовать кремний-углеродные аккумуляторы в отдельных складных моделях, однако в её традиционных флагманах пока используются батареи значительно меньшей ёмкости.