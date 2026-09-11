Боевой дрон научили летать без GPS: ориентиром стало магнитное поле Земли

Компании Northrop Grumman и SandboxAQ провели необычное испытание ударного беспилотника Lumberjack. На него установили систему AQNav, которая позволяет определять местоположение без использования сигналов GPS или других спутниковых навигационных систем.

По заявлению SandboxAQ, это первое публично известное испытание магнитной навигации MagNav на относительно недорогом беспилотнике, предназначенном, в частности, для одноразовых ударных миссий. При этом система работала в сочетании с визуальной навигацией.

Как дрон ориентируется по магнитному полю Земли

Магнитное поле планеты не одинаково во всех точках. Горные породы и другие геологические структуры создают небольшие локальные аномалии, которые можно нанести на карту.

Высокочувствительный магнитный датчик измеряет эти отклонения во время полёта, а программное обеспечение сравнивает их с заранее подготовленной картой. Таким образом, аппарат может примерно определить, где он находится, без получения сигнала извне.

Это принципиально отличается от GPS: AQNav работает в пассивном режиме, поэтому противник не может просто заглушить навигационный сигнал обычными средствами радиоэлектронной борьбы. Разработчик также заявляет, что система подходит для работы над водой, в городах и на местности с небольшим количеством визуальных ориентиров.

Опыт войны в Украине ускоряет такие разработки

В SandboxAQ прямо называют войну в Украине одним из примеров того, насколько серьёзной проблемой для дронов стали подавление сигнала GPS и подмена координат. Именно поэтому военные всё активнее ищут альтернативные способы навигации.

Особенно интересно, что AQNav удалось интегрировать в бортовые системы Lumberjack менее чем за час. Программное обеспечение может работать на уже имеющемся вычислительном оборудовании дрона, без установки отдельного мощного компьютера.

Сам Lumberjack — модульный беспилотник компании Northrop Grumman, предназначенный для автономных операций, группового применения и одноразовых ударных миссий.

Впрочем, говорить о полной замене GPS пока рано. Разработчики не обнародовали данные о точности позиционирования во время испытаний. На магнитные измерения также могут влиять двигатели, электроника и металлические компоненты самого аппарата.

Скорее всего, будущие военные дроны будут использовать сразу несколько систем — спутниковую, инерциальную, визуальную и магнитную. Потеря сигнала GPS в таком случае уже не будет означать потерю ориентации.