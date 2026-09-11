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Боевой дрон научили летать без GPS: ориентиром стало магнитное поле Земли

Американский ударный дрон Lumberjack успешно прошел испытания по навигации без GPS. Для определения своего положения аппарат использовал магнитное поле Земли.

Автор: Andrew Orobets
AQNav

Компании Northrop Grumman и SandboxAQ провели необычное испытание ударного беспилотника Lumberjack. На него установили систему AQNav, которая позволяет определять местоположение без использования сигналов GPS или других спутниковых навигационных систем.

Контекст:

По заявлению SandboxAQ, это первое публично известное испытание магнитной навигации MagNav на относительно недорогом беспилотнике, предназначенном, в частности, для одноразовых ударных миссий. При этом система работала в сочетании с визуальной навигацией.

Как дрон ориентируется по магнитному полю Земли

Магнитное поле планеты не одинаково во всех точках. Горные породы и другие геологические структуры создают небольшие локальные аномалии, которые можно нанести на карту.

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Высокочувствительный магнитный датчик измеряет эти отклонения во время полёта, а программное обеспечение сравнивает их с заранее подготовленной картой. Таким образом, аппарат может примерно определить, где он находится, без получения сигнала извне.

Это принципиально отличается от GPS: AQNav работает в пассивном режиме, поэтому противник не может просто заглушить навигационный сигнал обычными средствами радиоэлектронной борьбы. Разработчик также заявляет, что система подходит для работы над водой, в городах и на местности с небольшим количеством визуальных ориентиров.

Опыт войны в Украине ускоряет такие разработки

В SandboxAQ прямо называют войну в Украине одним из примеров того, насколько серьёзной проблемой для дронов стали подавление сигнала GPS и подмена координат. Именно поэтому военные всё активнее ищут альтернативные способы навигации.

Особенно интересно, что AQNav удалось интегрировать в бортовые системы Lumberjack менее чем за час. Программное обеспечение может работать на уже имеющемся вычислительном оборудовании дрона, без установки отдельного мощного компьютера.

Сам Lumberjack — модульный беспилотник компании Northrop Grumman, предназначенный для автономных операций, группового применения и одноразовых ударных миссий.

Впрочем, говорить о полной замене GPS пока рано. Разработчики не обнародовали данные о точности позиционирования во время испытаний. На магнитные измерения также могут влиять двигатели, электроника и металлические компоненты самого аппарата.

Скорее всего, будущие военные дроны будут использовать сразу несколько систем — спутниковую, инерциальную, визуальную и магнитную. Потеря сигнала GPS в таком случае уже не будет означать потерю ориентации.

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