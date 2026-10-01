Samsung впервые выпустила наушники с зажимом: они не закрывают уши и не выпадают во время движения

Samsung расширила линейку беспроводных гарнитур. Galaxy Buds On стали первыми наушниками компании с зажимом: они фиксируются на ушной раковине и не перекрывают слуховой проход, поэтому помимо музыки или собеседника пользователь слышит все, что происходит вокруг.

Инженеры учитывали разную форму ушей и подбирали расположение динамиков, аккумулятора и оправы. По замыслу, большая площадь контакта снижает давление на ухо, а сами наушники не смещаются во время движения. Управление музыкой и звонками осуществляется с помощью прикосновений к задней части корпуса.

За звук отвечают драйверы TwinBoost, призванные обеспечивать глубокие низкие частоты, чип Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform и усилитель класса D. Громкость автоматически подстраивается под окружающую обстановку, а функция Audio Leakage Reduction уменьшает утечку звука наружу. Время автономной работы — до 9,5 часов воспроизведения музыки.

Для звонков предусмотрены три микрофона и датчик Voice Pickup Unit, работающий по принципу костной проводимости. Система Intelligent Clear Call объединяет данные этих датчиков с алгоритмами машинного обучения, чтобы отделять голос пользователя от фонового шума.

С совместимыми смартфонами и планшетами Galaxy доступны дополнительные функции. С помощью голосовой команды можно вызвать Gemini Live, а длительным нажатием — запустить запись заметки в Quick Voice Memo. Сохраненные записи можно искать через Bixby. Кроме того, наушники распознают движения головы: кивком или покачиванием можно принять или завершить звонок, выключить будильник или прослушать уведомления.

В Южной Корее Galaxy Buds On поступят в продажу 27 октября по цене 299 000 вон. Это примерно 220 долларов, или около 9 870 гривен по официальному курсу НБУ на 30 сентября (44,86 гривен за доллар). Сначала будет доступен только чёрный цвет. На других рынках Samsung планирует выпустить модель позже, но сроки и цены для отдельных стран не объявлены.