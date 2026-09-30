OPPO K15x: бюджетный смартфон с емкой батареей, процессором Dimensity 6300 и защитой IP64

OPPO пополнила линейку K-серии смартфоном K15x. Компания сделала ставку на автономность и надежность, а не на рекордные характеристики.

Главная особенность новинки: аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. По данным OPPO, он рассчитан на 1800 циклов зарядки. Если полностью разряжать смартфон раз в 1,2 дня, через шесть лет батарея, по словам производителя, сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости. Это заявление самой компании, независимых проверок пока нет.

Экран здесь 6,75 дюйма с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. Изображение не будет слишком четким, но интерфейс должен работать плавно. Также есть режимы защиты зрения.

За производительность отвечает процессор Dimensity 6300 от MediaTek, дополненный технологией Tide Engine, которая должна стабилизировать работу устройства. Корпус защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64, но погружение в воду он не выдержит.

Камера получила функции искусственного интеллекта: смартфон самостоятельно выбирает наиболее удачное выражение лица на кадре и повышает четкость снимков.

K15x продается в белом и фиолетовом цветах. Версия 6/128 ГБ стоит $200, что по официальному курсу НБУ на 30 сентября (44,86 грн/$) составляет около 8 970 грн. Модель 6/256 ГБ обойдется в $240, или примерно 10 770 грн. Появится ли смартфон в Украине, пока неизвестно.