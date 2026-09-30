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OPPO K15x: бюджетный смартфон с емкой батареей, процессором Dimensity 6300 и защитой IP64

OPPO представила K15x: аккумулятор на 6500 мАч, экран с частотой обновления 120 Гц, защита по стандарту IP64 и чип Dimensity 6300. Цена — от 200 долларов, или около 8 970 грн.

Автор:
Andrew Orobets
OPPO K15x

OPPO пополнила линейку K-серии смартфоном K15x. Компания сделала ставку на автономность и надежность, а не на рекордные характеристики.

Главная особенность новинки: аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. По данным OPPO, он рассчитан на 1800 циклов зарядки. Если полностью разряжать смартфон раз в 1,2 дня, через шесть лет батарея, по словам производителя, сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости. Это заявление самой компании, независимых проверок пока нет.

Экран здесь 6,75 дюйма с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. Изображение не будет слишком четким, но интерфейс должен работать плавно. Также есть режимы защиты зрения.

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За производительность отвечает процессор Dimensity 6300 от MediaTek, дополненный технологией Tide Engine, которая должна стабилизировать работу устройства. Корпус защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64, но погружение в воду он не выдержит.

Камера получила функции искусственного интеллекта: смартфон самостоятельно выбирает наиболее удачное выражение лица на кадре и повышает четкость снимков.

K15x продается в белом и фиолетовом цветах. Версия 6/128 ГБ стоит $200, что по официальному курсу НБУ на 30 сентября (44,86 грн/$) составляет около 8 970 грн. Модель 6/256 ГБ обойдется в $240, или примерно 10 770 грн. Появится ли смартфон в Украине, пока неизвестно.

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