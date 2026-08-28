NVIDIA прекращает выпуск новых драйверов для Windows 10: что будет с видеокартами GeForce

Владельцам компьютеров с Windows 10 осталось всего несколько месяцев полноценной поддержки видеокарт NVIDIA GeForce. Компания подтвердила, что последние версии драйверов Game Ready Driver и Studio Driver для этой операционной системы выйдут в октябре 2026 года.

Начиная с ноября новые версии драйверов с оптимизациями для свежих игр, поддержкой новых функций и исправлениями типичных ошибок будут ориентированы уже на Windows 11.

Фактически NVIDIA предоставила Windows 10 дополнительный год полноценной поддержки после того, как Microsoft прекратила её. Официальная поддержка самой операционной системы завершилась 14 октября 2025 года, однако производитель GeForce решил продолжать выпускать актуальные игровые драйверы ещё до октября 2026 года.

Видеокарты на Windows 10 не перестанут работать

Завершение поддержки драйвера Game Ready не означает, что 1 ноября видеокарта внезапно перестанет запускать игры.

Последний доступный драйвер останется работоспособным, а установленные игры будут по-прежнему запускаться. Проблемы могут постепенно возникать позже, когда новые проекты начнут требовать свежие версии драйверов или получать специальные оптимизации только под Windows 11.

Именно драйверы Game Ready Driver обычно содержат профили для новых игр, оптимизации производительности, обновления DLSS, исправления графических ошибок и другие изменения, которые NVIDIA готовит к крупным релизам.

Например, актуальные драйверы серии 610 в 2026 году по-прежнему официально поддерживают одновременно Windows 10 и Windows 11. Версия 610.88, выпущенная 28 июля, получила оптимизации для новых игр, в частности Halo: Campaign Evolved и бета-версии Gears of War: E-Day.

Обновления всё равно будут выходить до 2029 года

NVIDIA пока не собирается полностью отказываться от Windows 10.

После октября 2026 года компания переводит эту операционную систему в режим расширенной поддержки безопасности. Критические исправления для драйверов планируется выпускать раз в квартал ещё в течение трёх лет — до октября 2029 года.

Таким образом, пользователи получат защиту от серьезных уязвимостей, но уже без постоянных игровых оптимизаций и новых функций.

Подобную схему NVIDIA уже применяет к видеокартам предыдущих поколений. Видеокарты GeForce на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta с октября 2025 года будут получать только критические обновления безопасности, тогда как полноценные драйверы Game Ready Driver останутся для архитектур Turing, Ampere, Ada и Blackwell.

Для геймеров это означает, что спешить с переходом на Windows 11 сейчас не обязательно. Однако после ноября 2026 года Windows 10 постепенно станет менее удобным вариантом для новых игр. Если владелец современной GeForce хочет и в дальнейшем получать оптимизации в день релиза, поддержку новых технологий NVIDIA и все исправления драйверов, переход на Windows 11 фактически станет неизбежным.