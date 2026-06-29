OpenAI готовит три новые модели GPT-5.6: что они смогут рассказать о Sol, Terra и Luna

OpenAI готовится к запуску трёх новых моделей искусственного интеллекта, которые войдут в семейство GPT-5.6. Они получат названия Sol, Terra и Luna и будут ориентированы на различные сценарии использования.

Самой мощной моделью должна стать GPT-5.6 Sol. Её описывают как флагманское решение с высокой производительностью и повышенной детализацией ответов. Ожидается, что Sol будет полезна в биологических науках, программировании и сфере кибербезопасности. Модель должна предоставлять более надежные и доработанные решения, чем GPT-5.5, при этом используя меньше токенов для выполнения задач.

Для более сложных исследований темы пользователям также должны быть доступны режимы «max» и «ultra». В них будет задействовано большее количество агентов, что должно помочь в более глубоком анализе сложных вопросов.

Чем будут отличаться Terra и Luna

Второй моделью станет GPT-5.6 Terra. Её позиционируют как оптимальный баланс между производительностью и скоростью. Согласно описанию, Terra должна предлагать возможности, близкие к GPT-5.5, но при значительно более низких затратах — менее чем за половину нынешней стоимости.

GPT-5.6 Luna станет самой эффективной из трёх моделей с точки зрения затрат. Она предназначена для менее требовательных задач, но при этом должна сохранить достаточно широкие возможности. По данным источника, Luna будет в два раза дешевле Terra.

Сначала модели GPT-5.6 будут доступны только для доверенных партнеров и организаций. Впоследствии их планируется сделать доступными для более широкого круга пользователей, в частности в ChatGPT и Codex.

OpenAI уделяет особое внимание безопасности

OpenAI уделяет особое внимание безопасности новых моделей. Компания заявляет о наличии многоуровневых систем защиты, призванных предотвратить использование моделей во вредных целях.

Например, Sol должен эффективно справляться с поиском уязвимостей в программном обеспечении, но при этом блокировать попытки использовать эти знания для кибератак.

Отметим, что подобные заявления о безопасности уже звучали ранее, однако на практике защитные механизмы не всегда работали идеально. Именно поэтому появление более мощных моделей вызывает не только интерес, но и вопросы о том, насколько эффективно OpenAI сможет контролировать их использование.