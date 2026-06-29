OpenAI готує три нові моделі GPT-5.6: що зможуть про Sol, Terra і Luna

OpenAI готується до запуску трьох нових моделей штучного інтелекту, які мають увійти до сімейства GPT-5.6. Вони отримають назви Sol, Terra і Luna та будуть орієнтовані на різні сценарії використання.

Найпотужнішою моделлю має стати GPT-5.6 Sol. Її описують як флагманське рішення з високою продуктивністю та підвищеною деталізацією відповідей. Очікується, що Sol буде корисною у біологічних науках, програмуванні та сфері кібербезпеки. Модель має надавати більш надійні й доопрацьовані рішення, ніж GPT-5.5, водночас використовуючи менше токенів для виконання завдань.

Для складніших досліджень теми користувачам також мають бути доступні режими max і ultra. Вони використовуватимуть більшу кількість агентів, що повинно допомогти у глибшому аналізі складних питань.

Чим відрізнятимуться Terra і Luna

Другою моделлю стане GPT-5.6 Terra. Її позиціонують як баланс між продуктивністю та швидкістю. За описом, Terra має пропонувати можливості, близькі до GPT-5.5, але з помітно нижчими витратами — менш ніж половиною нинішньої вартості.

GPT-5.6 Luna буде найефективнішою з трьох моделей у плані витрат. Вона призначена для менш вимогливих завдань, але при цьому має зберегти достатньо широкі можливості. За даними джерела, Luna буде вдвічі дешевшою за Terra.

Спочатку моделі GPT-5.6 будуть доступні лише для довірених партнерів та організацій. Згодом їх планують відкрити для ширшого кола користувачів, зокрема в ChatGPT і Codex.

OpenAI наголошує на безпеці

Окрему увагу OpenAI приділяє безпеці нових моделей. Компанія заявляє про багаторівневі системи захисту, які мають запобігати використанню моделей у шкідливих цілях.

Наприклад, Sol має добре справлятися з пошуком вразливостей у програмному забезпеченні, але водночас блокувати спроби використати ці знання для кібератак.

Відмітимо, що подібні заяви про безпеку вже звучали раніше, однак на практиці захисні механізми не завжди працювали ідеально. Саме тому поява потужніших моделей викликає не лише інтерес, а й запитання щодо того, наскільки ефективно OpenAI зможе контролювати їхнє використання.