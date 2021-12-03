Windows 11 мало кому потрібна, українці не поспішають переходити на новинку

Windows 11 доступна для завантаження вже майже два місяці, і за цей час сміховинно невелика кількість людей встановили її на свої пристрої.





Windows 11 стоїть на менш ніж 1% протестованих ПК

Microsoft не надає офіційної статистики з поширення Windows 11. Хвалитися компанії, мабуть, нічим. Оскільки оновлення є добровільним і Windows 10 підтримуватиметься ще дуже довго, відносно небагато людей вирішують змінити звичну ОС на своєму комп’ютері. Сторонні звіти підтверджують катастрофічно низькі темпи поширення нової ОС Windows.

Згідно з останнім дослідженням Lansweeper, компанії з управління ІТ-ресурсами, з більш ніж 10 мільйонів комп’ютерів, лише на 0.21% встановлена ​​Windows 11. Це, звичайно, не дані для всього світу, але вибірка є досить великою і виникає спокуса зробити певні висновки .

Такий результат ставить Windows 11 лише п’яте місце серед найпопулярніших версій Windows. Більше людей працюють на комп’ютерах із Windows XP (3.62%) і навіть із Windows 8 (0.95%). Це в певному сенсі шок, оскільки Windows XP давно перестала бути придатною для зручного використання, а “вісімка”, напевно, одна з найненависніших систем Microsoft – напевно, одразу після Vista та Windows Me.

У звіті Lansweeper наголошується, що, використовуючи застарілі версії Windows, люди наражають свої комп’ютери на великий ризик. Microsoft не випускає для них виправлення помилок та патчі безпеки, всі вразливості системи добре відомі та активно використовуються шахраями.

Чому так мало людей оновлено до Windows 11?

Хоча оновлення з Windows 10 до Windows 11 безкоштовне, мабуть, воно мало кого цікавить. Чому? Тому може бути кілька причин.

Деяких зупиняє те, що Windows 11 має високі вимоги до обладнання. На старі ПК без модуля TPM 2.0 ставити нову систему не рекомендує сама Microsoft, робити це доводиться з танцями з бубном, що серйозно зменшує ряди бажаючих оновитися.

Ті, хто має відповідне обладнання, можуть побоюватися помилок і нестабільностей Windows 11. Будучи досить молодою системою, вона все ще бореться з деякими проблемами. Більшість з них Microsoft вже виправила оперативними апдейтами, але легко зрозуміти обережних користувачів – вони сидять на доведеній до ладу Windows 10, і ні про що не турбуються.

І третє: навіть якщо у когось є комп’ютер, і він не боїться помилок, людина може залишитися на Windows 10 просто по незнанню. Так, Microsoft подбала про те, щоб у Центрі оновлень відображалося повідомлення про можливість оновити систему, але багато недосвідчених користувачів ПК його ігнорують, керуючись принципом: «Не натискаю, щоб не зламати».

Все це і спричинило те, що через два місяці після прем’єри Windows 11 встановлена ​​на такій мізерній частині всіх настільних комп’ютерів.