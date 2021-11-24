Складено ТОП-5 кращих ігор для потужних ПК

Не для того ви купували крутий процесор і потужну відеокарту, щоб в інді-іграх пропадати. Ось тайтли, які не запустиш із гарною роздільною здатністю на офісному комп’ютері, але якщо у вас є ігрова машина, варто спробувати.





Власники сучасних ПК з передовою начинкою не мають труднощів від перегріву CPU або GPU. Грамотно підібрана система охолодження працює як годинник і не дає компонентам нагріватися навіть при грі на ультра-налаштуваннях. Сьогодні дуже важко зібрати комп’ютер із «найсвіжішого» заліза, оскільки вартість відеокарт б’є історичні рекорди, через популярність майнінгу. Однак, якщо ви щасливий володар потужного ПК, то в цій статті ви знайдете 5 найкращих ігор, які готові випробувати вашу машину на всі 100%.

Control

Студія Remedy Entertainment, автори легендарних Max Payne та Alan Wake, наважилися на створення унікального проекту. Control – це екшн-шутер з елементами руйнівного телекінезу. Цією особливістю гра привертала багато уваги до релізу, оскільки регулярно виходили промо-ролики з демонстрацією геймплею. Ефектні кидки предметів у ворогів та система руйнування інтер’єру – все це виглядало дуже свіжо.

Сюжет гри досить складний для розуміння і подається не в надто ясній формі. Він не лежить на блюдечку перед вами, і, щоб зрозуміти його, потрібно повністю перейнятися історією Джессі Фейден. Без спойлерів: ви прибуваєте до будівлі Федерального бюро контролю, де немає нікого. Будова виглядає гігантською, через що її внутрішня порожнеча відчувається лякаюче. Головна героїня шукає брата і зневажає бюро за те, що вони викрали її рідну людину.

Діалоги та кат-сцени поставлені так, що у вас постійно виникають питання. Все це схоже на якесь артхаусне кіно. А сцени битв виглядають як епічна битва в космосі: неймовірна кількість екшену та драйву. У грі доступне трасування променів — це суттєво змінює вигляд гри на краще. Щоб її увімкнути, у вас має стояти RTX-відеокарта.

Переваги:

Грається як щось нове (ні на що не схоже)

Візуальна складова – на висоті

Світ гри відчувається жваво та по-справжньому

Інтригуючий сюжет, в якому хочеться розібратися

Недоліки:

Сюжетні моменти не завжди остаточно зрозумілі (питань залишається більше, ніж відповідей)

Телекінез ближче до кінця гри набридає, і загалом бойова система стає нудною

Домогтися стабільного FPS і всієї глибини картинки можна лише на дуже потужних ПК

Horizon Zero Dawn

Любителі ігор у відкритому світі з нетерпінням чекали на вихід цього шедевра на ПК. До серпня 2020 року Horizon була ексклюзивною грою PlayStation 4. Реліз у перші ж дні після свого виходу зібрав тисячі захоплених коментарів і домігся загального визнання. З портуванням на ПК гра вдихнула життя і знову стала на слуху. На PS4 вона вийшла аж у 2017 році, і про неї почали потихеньку забувати.

У процесі гри ваш персонаж дорослішає. Починаєте ви за маленьку Елой. Дівчинку вигнали з племені, а замість батька та матері її виховує Раст. Теж вигнанець. Сюжет розвивається драматично і легко знаходить свій відбиток у душі гравця. Візуальна складова також на високому рівні. Пейзажі в грі змушують зупинитися та насолодитися красою картинки. До речі, у грі є фоторежим, де ви зможете створювати свої вражаючі знімки.

Ви — молода мисливиця Елой, кинута посеред небезпечного світу, яким заправляють роботи. Такого ще не було, щоб у грі розповідалася історія еволюції машин, які борються за виживання і стають розумнішими, сильнішими і живучішими. Ваш помічник – пристрій, закріплений трохи вище вуха. Він сканує область навколо і підказує слабкі місця, куди треба бити, або допомагає вистежити об’єкт.

Крім роботів, битися доведеться і з людьми. Однак битва з гуманоїдами не викликає жодного захоплення. Чого не скажеш про бійки з машинами: вони наповнені адреналіном і відчуваються дуже жваво, адже ви можете відстрілити чи збити будь-який компонент із тулуба робота. І він відреагує на будь-яке ушкодження! Збили гармату? Перестане стріляти і буде агресивнішим у ближньому бою. Підстрілили вогняною стрілою бак із паливом? Машина епічно вибухне, розкидавши всіх, хто був поруч на гвинтики.

Переваги:

Унікальний сеттинг (роботи вище людей у ​​харчовому ланцюжку)

Повністю відкритий світ

Різноманітність ведення бою (все залежить від типу машини)

Зворушливий сюжет

Недоліки:

Персонажі другого плану не цікаві

Величезний світ містить мало об’єктів для дослідження

Довгий початок гри

Бійки з людьми неймовірно нудні

Red Dead Redemption 2

Сотні перероблених годин, десятки позовів на роботодавця в особі Rockstar Games з боку співробітників та один шедевр! Red Dead Redeption 2 високо занесла планку ігор у відкритому світі. Справжньому світі, живому. У найближчому майбутньому навряд чи хтось із розробників зможе хоча б віддалено наблизитися до другої частини серії RDR. Графіка, насиченість світу та ідеально побудований сюжет – у Red Dead Redemption 2 гратимуть завжди!

Друга частина оповідає передісторію першої частини RDR. Ви граєте за Артура Моргана та Джона Марстона, членів банди Датча Ван дер Лінде. Кожен із персонажів опрацьований досконало. Ви відчуваєте їхній характер, вникаєте у життєві історії та реально хочете допомогти їм. Вам доведеться втекти від шукачів Пінкертона і забрати вкрадені гроші з міста Блекуотер, які довелося приховати та втекти. Життя «поза законом» у грі Red Dead Redemption 2 відчувається у кожній місії. Будь-яке завдання грається з інтересом і повним зануренням у сюжет.

Звучить дивно, але ви можете розмовляти з будь-яким NPC, окрім членів вашої бандитської родини. Скачете повз ліси і поля, зустрічаєте самотнього вершника і бажаєте йому доброго шляху, а той відповідає вам взаємністю. Або ж грабуйте його, нехай і із застосуванням сили. У RDR2 ви можете робити все, що забажаєте. Полювання, риболовля, покер, збирання, колекціонування, викрадення коней, пограбування диліжансів, додаткові місії, взаємодія з персонажами, які зустріли по дорозі – в цій грі вам не стане нудно. Просто пробігтися сюжетними місіями не вийде, оскільки ігровий світ вплутає вас у десятки колотнеч на шляху до чергового завдання.

Переваги:

Відкритий світ по-справжньому відкритий та цікавий для дослідження

Голлівудський сюжет

Чудова графіка та фізика

Нереальне опрацювання деталей

Звуковий супровід

Недоліки:

Іноді набридає скакати на коні

Високі системні вимоги

Cyberpunk 2077

Любити ігри та не бути в курсі скандалу навколо нового проекту польської студії CD Projekt RED неможливо. Найдорожча історія після релізу була розкритикована буквально в кожному кутку. Завищені очікування не справдилися ні на крапельку, а численні баги та вильоти буквально розтоптали останні надії гравців. Через деякий час після виходу Cyberpunk 2077 була видалена з цифрового магазину PS Store, так як грати в неї було дуже складно через проблеми з вильотами. Але чи все так погано на сьогоднішній день? Наша відповідь: ні.

Світ майбутнього. Місто Найт-Сіті. 2077 рік. Якщо ти слабкий, то тебе з’їдять. Якщо ти надто високо, то тебе опустять на землю. Нам належить зіграти за молодого найманця Ві, а допомагатиме нам Джекі Уеллс. У хлопців з’явився шанс піднятись вище і буквально уславитися легендами Найт-Сіті. Треба лише проникнути в маєтки спадкоємця найсильнішої корпорації Землі і дістати якийсь чіп. Однак завдання виявилося не під силу головному герою та його вбивають. Але… Не так просто. Вкрадений чіп буквально воскрешає Ві, проте й тут не обійшлося без проблемки. У цей чіп впроваджено прототип Джонні Сільверхенда, рокера та небезпечного найманця, про якого чули всі у Найт-Сіті. Далі сюжет Cyberpunk 2077 закручується та занурює нас у свій складний світ.

Графіка у грі чудова. Нехай деякі NPC і зациклені, нехай обіцяне живе місто Найт-Сіті не відчувається як щось існуюче — це ніщо, порівняно з виглядом візуальної складової. Кожна місія цікава. Наративна розповідь занурює у світ деталей та характерів персонажів. Часом ловиш себе на думці: «Та хто ці розробники? Як таке можна було вигадати?». У це безперечно варто зіграти. Скандал вщух… Саме час дати грі шанс, і ви переконаєтеся, що це дійсно дуже гідний продукт.

Переваги:

Графіка та візуал – новий рівень у розробці ігор

Перестрілки захоплюючі та ненудні

Кат-сцени дивують своєю кінематографічністю

Неймовірний сюжет, опрацьований у деталях

Недоліки:

Баги, як і раніше, псують враження і місцями заважають поринути в сюжет

Бої у ближньому бою не викликають жодних емоцій

Населення Найт-Сіті наче картонне

Detroit: Become Human

Замикає наш топ потужних ігор на ПК Detroit: Become Human – вершина у жанрі інтерактивного кіно. Студія Quanric Dream, випускаючи нову гру, еволюціонує у своїй ніші. Кожен новий витвір переступає через попередній і дарує нові емоції шанувальникам жанру. Detroit: Become Human – це коктейль із усіх найкращих якостей попередніх ігор від Quantic Dream. Ви захочете пройти її кілька разів, щоб отримати іншу кінцівку та врятувати будь-кого з втрачених персонажів. Ви самі вирішуєте, що станеться далі, але не завжди будуть відбуватися речі під диктовку. Найчастіше доведеться з гіркотою виносити наслідки того, що ви наробили.

Жанр інтерактивного кіно підходить не всім. Тут робиться ставка на глибину сюжету та можливість впливати на результат: не лише глобально, а й точково. Кожен діалог, кожну сцену дії ви вибираєте, як рухатися далі. Однак основне завдання розробників зробити так, щоб ви завжди робили складний вибір: жертвували кимось із дорогих персонажів заради порятунку іншого. У Detroit: Become Human не буде легко. Ви будете переживати і нескінченно намагатиметеся все виправити.

Зіграти доведеться за трьох роботів:

Маркус (помічник літнього художника)

Коннор (ідеальний слідчий)

Кера (робот-домогосподарка)

Кожен із них індивідуальний. Як так? Робот-особа? Так. Справа в тому, що у підконтрольних нами машинах прорізаються людські почуття. Так звана «девіантна» поведінка. Програмний збій. Гарантійний випадок, щоб повернути його до магазину та отримати нового робота. Однак у грі вони не сприймаються як бездушні машини. Вони відчувають. Люблять, дбають, хочуть урятувати своїх товаришів від всесвітньої експлуатації. Маркус — революціонер, Кера — дбайлива мати, а Коннор — найлюдяніший робот-слідчий. Сюжет гри розвивається швидко і несподівано, він багатогранний і наповнений плітками. Яке захоплення, коли розповідь зводить головних роботів між собою, і вам доведеться придумати для них модель взаємодії: будуть вони ворогами, друзями чи напарниками. У Detroit: Become Human варто зіграти. Це цікавіше за будь-яке кіно.

Переваги:

Вражаюча робота візуальних дизайнерів

Живий сюжет

Бажання пройти гру повторно (на іншу кінцівку)

Після проходження залишається сильне враження (начебто прожив паралельне життя)

Недоліки:

Високі вимоги

Дрібні баги та можливі вильоти

У нашому топі ігор для потужних ПК у 2021 році зібрані справжні шедеври, здатні протестувати ваш комп’ютер на повну та видати дуже гарну картинку. Однак однією лише графікою ситий не будеш… Добре, коли видатний візуальний компонент супроводжується не менш гідним сюжетом. Саме за цим принципом ми підібрали ці ігри. Ви не пошкодуєте.