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Чи правда, що зарядка смартфона в машині вбиває батарею?

24.11.2021
1 хвилина на прочитання

Чи небезпечно заряджати телефон у машині? Чи вбиває це акумулятор мобільного пристрою? Розберемо всі аргументи і визначимо, які є міфами.


У мережі можна зустріти інформацію, що заряджання телефону в автомобілі може спричинити швидку деградацію батареї. Як аргументи висувається проблема напруги: одні кажуть, що у машині її недостатньо для зарядки, інші стверджують, що небезпечні перепади напруги.

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Перепад напруги в бортовій мережі

Багато «експертів» виступають проти зарядки телефону в автомобілі. Їхня позиція полягає в тому, що перепади напруги можуть призвести до поломки батареї або телефону. Насправді ніякі сильні перепади напруги користувачеві мобільного пристрою не страшні. У машині, що справно працює, їх просто не повинно бути.

Така проблема може виникнути через неполадки в машині та електриці. У такому разі цю проблему слід вирішувати в автосервісі. Телефон у цей час краще не заряджати.

Невідповідна напруга в машині

Інший аргумент проти зарядки в автомобілі – невідповідна напруга. Однак у кожному зарядному пристрої є спеціальні контролери, які створені для вирішення таких проблем. Вони вирівнюють напругу так, щоб телефон міг повноцінно заряджатися без ризику пошкодити акумулятор.

У яких випадках не можна заряджати телефон у машині?

Є кілька ситуацій, коли зарядка телефону в машині має викликати занепокоєння. Однак простежити за ними не важко.

  1. Неякісні або невідповідні зарядні пристрої. Важливо використовувати зарядні пристрої, які відповідають вимогам мобільного телефону. Тим вимогам, які прописані у технічних характеристиках. Рекомендується не купувати надто дешеві (менше 150 гривень) ЗП, які продають у сумнівних магазинах.
  2. Висока температура. Що дійсно може «вбити» акумулятор телефону, то це підвищення температури. Тому залишати телефон на зарядці в спеку на панелі приладів вкрай не рекомендується. Пристрій швидко нагріється, а разом із ним і батарея. Потрібно стежити за температурою смартфона, а також не залишати його надовго в машині без нагляду у спекотні дні.

Таким чином, заряджати телефон у машині можна, а найчастіше – вкрай необхідно. Мобільний пристрій використовується як навігатор, його екран завжди увімкнений, а значить рівень заряду батареї швидко падає. Тому, якщо залишити його без заряджання у тривалій поїздці, можна легко опинитися без зв’язку з розрядженим пристроєм. Головне під час зарядки в автомобілі – використовувати відповідне ЗП та стежити за температурою телефону.

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24.11.2021
1 хвилина на прочитання

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