Redmi Watch 6 отримає новий корпус та 24 дні автономності

Компанія Xiaomi офіційно підтвердила вихід Redmi Watch 6 — оновленого смарт-годинника. Його представлять 23 жовтня разом зі смартфоном Redmi K90 Pro Max.

Судячи з постерів, новинка отримала оновлений дизайн, більший 2,07-дюймовий AMOLED-дисплей з рамками всього 2 мм і цілісний алюмінієвий корпус. Redmi обіцяє значне поліпшення автономності при збереженні фокусу на доступній ціні.

Redmi Watch 6 будуть представлені в трьох кольорах: Misty Blue, Classic Black і Moonlight Silver. Блакитна версія поєднує сріблясту рамку зі світлим ремінцем, чорна модель виглядає строго і універсально, а сріблясто-біла розрахована на більш легкий і витончений стиль.

Годинник працює на операційній системі HyperOS 3 і підтримує повідомлення, управління розумним будинком і деякі сторонні додатки. Заявлений час автономної роботи — до 24 днів на одному заряді.

Вартість поки не оголошена, але очікується, що вона буде близькою до стартової ціни Redmi Watch 5 — близько 599 юанів, або $84.