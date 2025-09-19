Huawei Watch GT 6 представлено офіційно

19 вересня у Парижі компанія Huawei провела масштабну презентацію, де представила одразу кілька новинок. Під гаслом нової концепції «Енергія вітру» бренд показав розумні годинники Watch GT 6, Ultimate 2 і D2, смартфони серії nova 14, бездротові навушники FreeBuds 7i та планшети MatePad 12 X.

Особливу увагу компанія приділила розвитку лінійки носимих пристроїв. Нові Huawei Watch GT 6 отримали значно оптимізовану батарею, завдяки чому можуть працювати без підзарядки до 21 дня. Крім того, у годинниках з’явилася можливість точного відстеження геолокації під час тренувань на відкритому повітрі — важлива опція для бігунів, велосипедистів та любителів активного відпочинку.

Ще однією ключовою зміною стала оновлена технологія моніторингу здоров’я Huawei TruSense. Вона забезпечує більш точне відстеження показників організму та допомагає користувачам краще контролювати своє самопочуття.

Модель також пропонує понад 100 режимів тренувань, а для чотирьох найпопулярніших активностей на свіжому повітрі — їзди на велосипеді, кросового бігу, гольфу та катання на лижах — виробник додав розширені можливості відстеження.