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Розсекречено характеристики нового смартфона OnePlus 10 Pro

24.11.2021
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У мережі з’явилися характеристики нового смартфона OnePlus 10 Pro. Інформацію про екран, камери і процесор гаджета розсекретив портал 91mobiles .


За даними джерел, смартфон отримає AMOLED-дисплей формату QHD+ з діагоналлю 6,7 дюйми та найновіший процесор Snapdragon 8 Gen 1. Чіп планують представити 1 грудня. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8-12 ГБ, а флеш-пам’яті UFS 3.1 – 128-256 ГБ. Сканер відбитка пальця буде інтегрований у дисплей.

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Головна камера знову буде під брендом Hasselblad. Блок буде представлений основною камерою на 48 Мп, надширококутним об’єктивом 50 Мп та телеоб’єктивом з оптичним зумом 3,3 х (8 Мп). Фронтальна камера буде врізана в кут дисплея, вона отримає датчик роздільною здатністю 32 Мп.

Також у OnePlus 10 Pro обіцяють додати стереодинаміки та акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 125 Вт. Як ОС виступить Android 12, яка була випущена у жовтні цього року.

Згідно з неофіційною інформацією, прем’єра OnePlus 10 Pro відбудеться на початку 2022 року в Китаї, а світовий анонс відбудеться у квітні.

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24.11.2021
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