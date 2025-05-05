Samsung знову буде ставити на смартфони для Європи чіпи Exynos

За даними інсайдера з ніком Jukanlosreve, Samsung продовжить дотримуватися колишньої стратегії щодо випуску нових флагманів Galaxy S26. Він стверджує, що наступне покоління фірмових смартфонів для ринку Європи знову позбудеться процесорів Snapdragon.

Згідно з джерелом, мова йде про 2-нм чіп Exynos 2600, яким обладнають базові Galaxy S26 і S26+. А ось модель S26 Ultra продовжить використовувати платформу Snapdragon незалежно від регіону.

Практика випуску окремих «європейських» версій смартфонів існує вже давно. При цьому характеристики «домашніх» SoC, судячи з численних тестів і відгуків, поступаються модифікаціям на базі процесорів Qualcomm для американського ринку.

Exynos 2600, за чутками, виявиться дуже енергоефективним чіпом, але поступатиметься конкуренту в частині ігрової продуктивності.