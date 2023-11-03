Новий iPhone подешевшав в Україні одразу на 20%

З моменту старту продажів базовий iPhone 15 подешевшав в Україні приблизно на 20%. Про це свідчать данні товарного агрегатора Hotline.ua

За даними ресурсу, на релізі новий смартфон Apple в Українських інтернет-магазинах продавався дорожче 44 тисяч гривень. Тепер базовий iPhone 15 в Україні можна придбати мінімум за 36 тисяч., Тобто на 20% дешевше.

За таку суму деякі магазини пропонують новинку в найскромнішій конфігурації: чорного кольору та зі 128 ГБ вбудованої пам’яті.

iPhone 15 має 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1170 на 2556 пікселів і яскравістю до 2000 ніт. Пристрій працює на торішньому процесорі Apple A16 Bionic, обладнаний двома камерами з роздільною здатністю 48 МП та 12 МП, а також 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудована пам’ять може бути 128, 256 або 512 ГБ.