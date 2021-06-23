Лікар спростував міф про шкоду використання смартфона під час грози

Лікар Євген Комаровський поділився зі своїми підписниками на YouTube інформацією про шкоду експлуатації смартфона під час грози.





Про це лікар повідомив на своєму офіційному YouTube-каналі. Так, за словами Комаровського, використання смартфона під час грози не шкодить здоров’ю. Він зазначив, що це не більше, ніж чутки, і наукової основи у них немає.

Він зазначив, що єдиним ризиком, пов’язаним з експлуатацією смартфона під час грози, є те, що з огляду на перешкоди люди піднімають руку вище. Це, в теорії, може збільшувати ймовірність попадання в руку блискавки.