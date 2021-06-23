Лікар спростував міф про шкоду використання смартфона під час грози
Наукового обґрунтування у цієї чутки немає
Лікар Євген Комаровський поділився зі своїми підписниками на YouTube інформацією про шкоду експлуатації смартфона під час грози.
Про це лікар повідомив на своєму офіційному YouTube-каналі. Так, за словами Комаровського, використання смартфона під час грози не шкодить здоров’ю. Він зазначив, що це не більше, ніж чутки, і наукової основи у них немає.
“Зараз, в XXI столітті, у кожної людини є або в руках, або в кишені мобільний телефон. Тобто якщо блискавка потрапляє в людину, то з імовірністю 99 відсотків у цієї людини є мобільний телефон” , – поміркував фахівець на тему того, як саме цей міф міг зародитися.
Він зазначив, що єдиним ризиком, пов’язаним з експлуатацією смартфона під час грози, є те, що з огляду на перешкоди люди піднімають руку вище. Це, в теорії, може збільшувати ймовірність попадання в руку блискавки.
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