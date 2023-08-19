Lenovo готує конкурента Steam Deck зі змінними контролерами

Конкуренція на ринку портативних консолей, схоже, посилюється. До Valve, Asus та Nintendo планує приєднатися компанія Lenovo. Китайці готують портативку під назвою Legion Go , перші ексклюзивні зображення якої опублікувало Windows Report.

Форм-фактор Legion Go дуже схожий на Steam Deck і ROG Ally – це досить потужний пристрій, який отримає екран діагоналлю 8-дюймів. Розташування кнопок при цьому скопійоване у контролерів Xbox One, такі ж асиметричні аналогові стіки та клавіші YBXY. Під правим стіком є ​​сенсорний майданчик, як на Steam Deck, але у Lenovo таких трекпада два, по одному з кожного боку.

Від «дорослих» портативок Legion Go відрізняється знімними контролерами, що можна вважати явним відсиланням до Nintendo Switch. На рендерах не показано, але логічно припустити, що дві половинки можуть з’єднуватись разом і працювати як повноцінний геймпад при підключенні приставки до монітора або телевізора.

На тильній стороні є два тригери, які можна активувати вказівним пальцем, та кілька допоміжних кнопок під кожну руку. Також ззаду знаходиться висувна підставка у стилі планшетів Surface, щоб розмістити консоль на столі та грати зі знімними контролерами. Інформації про розміри немає, але виглядає Legion Go досить товстим пристроєм, принаймні порівняно зі звичайними планшетами на Android або iPad.

Щодо заліза, то інсайдери пишуть про використання гібридного процесора AMD сімейства Phoenix. Швидше за все це буде Ryzen 7040, який у кастомному вигляді встановлений Asus ROG Ally. Консоль працюватиме під керуванням Windows 11, а значить її можна використовувати як ПК. Більше ніяких подробиць про характеристики немає, але виглядає Legion Go як мінімум цікаво.