Українцям розповіли, як дізнатися, що сусіди заважають роботі Wi-Fi

Доцент кафедри інформатики ЧНУ ім. Ю.Федьковича Олександр Тимофенко розповів, в яких ситуаціях робота Wi-Fi може псуватися через сусідів, і як цього уникнути.





За словами експерта, коли багато пристроїв працює в одному каналі з сусідськими роутерами, підвищується ймовірність затримок і знижується пропускна здатність. «Рівень сигналу в вашому роутері і роутері ваших сусідів може бути різним – на одному і тому ж каналі він може бути низьким або високим, але це не головне. Погано, коли він збігається », – сказав Тимофенко.

Щоб вирішити проблему, варто перейти на вільний канал. Можна скачати аналізатор Wi-Fi і виявити, які канали сусідів збігаються або глушать ваш. Також можна перевірити список девайсів, підключених до мережі. Це дозволить дізнатися, хто з сусідів користується вашим трафіком.

Крім цього, експерт порадив змінити логін і пароль від роутера.