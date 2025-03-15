Чотири функції, завдяки яким миючі пилососи виграюь у протистоянні із звичайними

Технології не стоять на місці: пилососи отримують нові функції, багато з яких ніяк не відображаються на зовнішності пристроїв, але дозволяють виконувати прибирання швидше і якісніше. Ось який прогрес ми помітили в сегменті наших моделей.

По суті нові функції сучасних пилососів видають їх з очевидних «слабих місць», які були зазначені в більш ранніх моделях. Що цікавого з’явилося за останній час?

Підігрів води

Не секрет, що гаряча вода набагато краще справляється із забрудненнями — особливо, присохшими плямами або слідами жиру на кухні. Тепер у наших пилососах вода може підігріватися — наприклад, до 80 °C. Але видалити забруднення з поверхні ще недостатньо. Вони потрапляють на рухомий валик, і його теж потрібно очистити. В окремих моделях для очищення використовується ще більш гаряча вода (близько 100 °C), що дозволяє одночасно очищати та дезінфікувати валики.

Додаткове зволоження

Багато підлогових покриттів (наприклад, ламінат) не люблять надлишку вологи. Це не мішає очищати їх миючим пилососом: адже вода практично не залишається на підлозі, а відразу відсмокчується з валика в ємність. Але якщо на шляху зустрічається пляма, іноді корисно додатково зволожити її перед тем, как стерти. Тепер і така опція є в сучасних пилососах. Вони мають на борту не тільки автоматичний режим роботи, але й спеціальний для промивання підлоги з плямами. В ньому як раз використовується підігріта вода. Але окрім цього, є можливість додатково зволожити пляму.

У передній частині насадки часто передбачена форсунка, а на внутрішньому контурі ручки — кнопка. Якщо її нажати в режимі промивання гарячою водою, форсунка буде розпилювати чисту воду. За рахунок цього зволожити можна саме складні ділянки, а для всіх інших буде достатньо вологи, якою живить валик.

Розкладна конструкція

Більші ємності з водою роблять миючі пилососи більш громіздкими в порівнянні з моделями для сухого прибирання. Саме тому промивати підлогу під меблями незручно. Крім того, кут нахилу стійки відносно насадки завжди обмежували, щоб вода з ємності не залила двигун.

Тепер з такими проблемами вирішили не миритися. Конструкцію магістралей для води переглянули, двигуну додали захист, так що замикань можна вже не боятися. У багатьох моделей є шарнір, що дозволяє витягувати пилосос горизонтально — таким чином, можна дістатися до самого дальнього кутка під ліжком або іншим меблями.

Прибирання впритул до плінтусу

Обертовий валик миючого пилососа має свою систему приводу і підшипники, на яких обертається. Раніше в насадці підшипники були встановлені з обох боків, і вони збільшували ширину насадки. Під час прибирання біля плінтуса поруч із ним залишалася смуга завширшки в кілька сантиметрів: деталі корпусу заважали валику притиснутися впритул до плінтуса.

Тепер конструкцію допрацювали, і смуг практично не залишається – валик займає практично всю ширину. Тобто корпусні деталі, що прикривають його з боків, мають мінімальну товщину. Тож прибирання поруч із плінтусом і м’якими меблями більше не проблема.

І ще дещо

Деякі нововведення залишаються зовнішньо непомітними. Наприклад, недостатньо потужні двигуни не дозволяють якісно зібрати всю воду з валика, тому на підлозі можуть залишатися мокрі сліди. Зовсім інша справа, якщо у пилососа висока потужність всмоктування – підлога залишається лише злегка вологою і швидко висихає.

У випадку з новими моделями дороблена і зарядна станція. Тепер не потрібно піднімати пилосос (зазвичай моделі важчі тих, що для сухого прибирання) — можна просто завезти його на подіум. Крім промивання гарячою водою, нові гаджети вміють ще і сушити валик гарячим повітрям, причому процес відбувається дуже тихо.

Так що, може, сучасні миючі пилососи виглядають як більш ранні моделі, але вони набагато практичніші та зручніші в прибиранні.