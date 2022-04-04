Hardnews

Усі смартфони на Росії можуть різко подорожчати

04.04.2022
1 хвилина на прочитання
магазин

А все через те, що виробники перестали відвантажувати свою продукцію на Росію з відстроченням платежу або терміни цієї відстрочки були зведені до мінімуму.


Ті, хто працюють у торгівлі, знають, що великі рітейлери часто співпрацюють з основними постачальниками на принципах відстрочення платежів. Тобто продавці віддають гроші за товар лише після того, як самі вже продадуть його кінцевим споживачам.

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Це дозволяє рітейлерам вкладати вільні кошти у розвиток бізнесу, замість тримати їх у вигляді товарів на складі. Однак, як пише Коммерсант, зараз російським продавцям смартфонів або повністю відключили поставки з відстрочкою платежів, або скоротили ці терміни до мінімуму. І все через кризу на російському ринку, спричинену війною з Україною.

Постачальники просто не бажають ризикувати. Відповідно всі можливі негативні наслідки відтепер перейдуть на плечі російських ритейлерів. Ну, а самі ритейлери, звісно ж, обов’язково тут же перекладуть ризики на своїх покупців, просто підвищивши ціни на смартфони. Зазначимо, що лише за березень смартфони на російському ринку вже подорожчали на 30%.

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04.04.2022
1 хвилина на прочитання
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