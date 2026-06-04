Битва в 4K: нову Radeon RX 9070 GRE зіставили зі старшою RX 9070 XT

У мережі з’явилися результати детального тестування нових графічних адаптерів від AMD — Radeon RX 9070 GRE та старшої моделі Radeon RX 9070 XT. Експерти оцінили роботу відеокарт у надвисокій роздільній здатності 4K у складі потужної конфігурації з процесором Ryzen 7 9800X3D.
За підсумками випробувань у популярних сучасних тайтлах було отримано наступні показники середньої частоти кадрів (fps):
- Subnautica 2: 38 fps на моделі GRE проти 54 fps у версії XT.
- Crimson Desert: 40 fps у молодшої карти та 58 fps у старшого флагмана.
- Cyberpunk 2077: 32 fps (GRE) проти 47 fps (XT).
- Forza Horizon 6: 62 fps на Radeon RX 9070 GRE та 85 fps на Radeon RX 9070 XT.
- Red Dead Redemption 2: 72 fps у версії GRE проти вражаючих 102 fps у XT.
- Death Stranding 2: 30 fps на молодшій моделі та 54 fps на старшій.
- Horizon Forbidden West: 54 fps (GRE) проти 78 fps (XT).
- Resident Evil Requiem: 63 fps у молодшого чипа та 89 fps у його конкурента.
- The Last of Us Part II: 43 fps на пристрої GRE проти 68 fps на XT.
- Battlefield 6 REDSEC: 46 fps у версії GRE та 68 fps у версії XT.
- Dying Light: The Beast: 34 fps на графіці GRE проти 48 fps на XT.
Отримані результати наочно демонструють чіткий поділ у позиціонуванні лінійки. Свіжа Radeon RX 9070 GRE демонструє занадто низьку плавність у більшості важких проєктів, тому вона фактично не підходить для геймінгу у 4K, залишаючись оптимальним вибором для роздільної здатності 1440p. Натомість старша модифікація Radeon RX 9070 XT впевнено долає психологічну позначку у більшості ігор, що робить її чудовим рішенням для ультрависокої чіткості.