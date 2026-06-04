Битва в 4K: нову Radeon RX 9070 GRE зіставили зі старшою RX 9070 XT

У мережі з’явилися результати детального тестування нових графічних адаптерів від AMD — Radeon RX 9070 GRE та старшої моделі Radeon RX 9070 XT. Експерти оцінили роботу відеокарт у надвисокій роздільній здатності 4K у складі потужної конфігурації з процесором Ryzen 7 9800X3D.

За підсумками випробувань у популярних сучасних тайтлах було отримано наступні показники середньої частоти кадрів (fps):

Subnautica 2: 38 fps на моделі GRE проти 54 fps у версії XT.

38 fps на моделі GRE проти 54 fps у версії XT. Crimson Desert: 40 fps у молодшої карти та 58 fps у старшого флагмана.

40 fps у молодшої карти та 58 fps у старшого флагмана. Cyberpunk 2077: 32 fps (GRE) проти 47 fps (XT).

32 fps (GRE) проти 47 fps (XT). Forza Horizon 6: 62 fps на Radeon RX 9070 GRE та 85 fps на Radeon RX 9070 XT.

62 fps на Radeon RX 9070 GRE та 85 fps на Radeon RX 9070 XT. Red Dead Redemption 2: 72 fps у версії GRE проти вражаючих 102 fps у XT.

72 fps у версії GRE проти вражаючих 102 fps у XT. Death Stranding 2: 30 fps на молодшій моделі та 54 fps на старшій.

30 fps на молодшій моделі та 54 fps на старшій. Horizon Forbidden West: 54 fps (GRE) проти 78 fps (XT).

54 fps (GRE) проти 78 fps (XT). Resident Evil Requiem: 63 fps у молодшого чипа та 89 fps у його конкурента.

63 fps у молодшого чипа та 89 fps у його конкурента. The Last of Us Part II: 43 fps на пристрої GRE проти 68 fps на XT.

43 fps на пристрої GRE проти 68 fps на XT. Battlefield 6 REDSEC: 46 fps у версії GRE та 68 fps у версії XT.

46 fps у версії GRE та 68 fps у версії XT. Dying Light: The Beast: 34 fps на графіці GRE проти 48 fps на XT.

Отримані результати наочно демонструють чіткий поділ у позиціонуванні лінійки. Свіжа Radeon RX 9070 GRE демонструє занадто низьку плавність у більшості важких проєктів, тому вона фактично не підходить для геймінгу у 4K, залишаючись оптимальним вибором для роздільної здатності 1440p. Натомість старша модифікація Radeon RX 9070 XT впевнено долає психологічну позначку у більшості ігор, що робить її чудовим рішенням для ультрависокої чіткості.