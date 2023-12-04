Core i9-14900K і Ryzen 9 7950X3D порівняли в сучасних іграх

Авторитетний ресурс PC Gamer відповів на запитання, у якої компанії топовий процесор кращий.

Процесори протестували на комп’ютері з флагманським графічним прискорювачем GeForce RTX 4090. Було обрано роздільну здатність 2K і 4K.

За результатами тестування 8 хітів у нативному 2K з’ясувалося, що AMD Ryzen 9 7950X3D трохи швидший, проте різницю відчутною назвати не можна. Але те, що чіп AMD холодніший і набагато енергоефективніший – його безумовна перевага.

А якщо ввімкнути трасування променів? У цьому разі різниця між ЦП нівелюється. Щосили вмикається відеокарта, яка і бере на себе 99,9% навантаження. Переможця в тесті 2K з RT не виявлено.

У 4K продуктивність процесорів також відходить на другий план. І різниця між ними мінімальна.

Що в підсумку?

Якщо йдеться про ігровий ПК, то в PC Gamer віддають перевагу AMD Ryzen 9 7950X3D, як холоднішому та енергоефективнішому чіпу. Однак якщо користувач збирає робочий ПК (наприклад, для редагування відео та роботи з графікою), то Intel Core i9-14900K поза конкуренцією. Але для нього потрібна дуже потужна система охолодження (бажано, рідинна).