Xiaomi представила здоровенний планшет під назвою Pad 6 Max

Колись планшети були маленькі. Діагональ екрану 7 або 8 дюймів здавалася непорушним стандартом. Але потім активно почали рости iPad, а разом із ними і Android-пристрої. Зараз навіть Xiaomi MIX Fold 3 має всередині гнучкий дисплей, діагональ якого у розгорнутому вигляді перевищує 8 дюймів, а ми досі називаємо його смартфоном.

На вчорашній конференції Xiaomi було представлено найбільший планшет в асортименті компанії. Гігант називається Xiaomi Pad 6 Max і має значний 14-дюймовий екран!

Технічні характеристики

Дисплей виконаний за технологією IPS, він отримав роздільну здатність 2880 x 1800 пікселів, підтримку HDR10 та Dolby Vision, частоту оновлення 120 Гц, а максимальна яскравість досягає 600 ніт. Оскільки планшет розробили для розваг, він також оснащений вісьмома динаміками Dolby Atmos, що забезпечить приємні враження від ігор та перегляду фільмів.

Усередині стоїть флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а в базовій конфігурації йде відразу 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Фронтальна камера має 20-мегапіксельний детектор. Під час відеозв’язку також знадобляться 4 мікрофони, здатні вловлювати звуки в повному діапазоні 360 °. Роздільна здатність основної камери – 50 Мпікс.

Планшет живиться від акумулятора ємністю 10 000 мАг, що підтримує швидку зарядку на 67 Вт. За півгодини він набирає 50% батареї, а повністю заряджається за 68 хвилин. Також заявлено функцію зворотної провідної зарядки потужністю 33 Вт (!), так що Pad 6 Max може виступити повноцінним повербанком для інших пристроїв.

Оскільки 14 дюймів – це не жарти, Xiaomi на презентації оголосила, що для планшета можна буде придбати підставку – чохол із клавіатурою та вбудованим трекпадом коштуватиме 800 юанів (~110$). Додатковим аксесуаром також є стілус, який підтримує режим віртуальної лазерної указки (коштує 500 юанів або 68 $). До речі, незважаючи на значну діагональ, планшет вийшов дуже тонкий (6.53 мм) та в міру важкий (750 грам).

Офіційна ціна Xiaomi Pad 6 Max:

12/256 ГБ – 4000 юанів (~553$)

12/512 ГБ – 4400 юанів (~608$)

16 ГБ + 1 ТБ – 4800 юанів (~663 $)

Про вихід новинки за межами Китаю на презентації не говорили, можливо, трохи згодом Xiaomi проведе окрему міжнародну презентацію.