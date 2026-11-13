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Нова версія RTX 5080 так і не вийде. Скільки могла б коштувати відеокарта і чому ціни вже наближаються до 135 тисяч гривень

Nvidia, за чутками, скасувала RTX 5080 на 24 ГБ через дорогі модулі GDDR7 на 3 ГБ. Її ціна могла сягнути близько 90 тис. грн, а 16-гігабайтна версія далі дорожчатиме.

Автор:
Наталія Дайнеко
GeForce RTX 5060

Nvidia, за чутками, відмовилася від планів випустити версію RTX 5080 з 24 ГБ відеопам’яті. Компанії не вдається дешево забезпечити себе модулями GDDR7 обсягом 3 ГБ, і, за даними джерел, це змусило її скасувати випуск.

Раніше повідомлялося, що Nvidia припинить випуск RTX 5080 на 16 ГБ і замінить її 24-гігабайтною. Але стрімке подорожчання пам’яті ускладнило забезпечення потрібної кількості мікросхем, тож компанія продовжить виробництво 16-гігабайтної версії. Нову модель очікували в Китаї вже у грудні 2026 року. За інформацією японського ресурсу Gazlog, документацію для виробників відеокарт, яка містить усе потрібне для проєктування й серійного виробництва власних плат та систем охолодження, партнерам мали надіслати в жовтні. До кінця місяця її так і не отримали, і випуск опинився під сумнівом. Згодом китайський Bobantang повідомив, що Nvidia офіційно попередила партнерів про скасування запуску RTX 5080 24 ГБ в Китаї в січні 2027 року без нової дати.

24-гігабайтна версія використовувала б модулі GDDR7 по 3 ГБ замість 2-гігабайтних, які встановлені в усій серії RTX 50. Проте це суттєво здорожчило б відеокарту. За однією з оцінок, вона могла б коштувати близько $2000, тобто приблизно 90 тис. грн, удвічі більше за рекомендовану ціну RTX 5080 16 ГБ Founders Edition. Це неминуче вдарило б по продажах, тож Nvidia вирішила відмовитися від ідеї.

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Що ж до 16-гігабайтної версії, її раніше вже вважали знятою з виробництва. Справді, її прибрали з офіційного магазину Nvidia, але для виробників це звичайна практика. Проте ціни продовжують зростати. За чутками, MSI підвищить вартість деяких моделей до $1200, і тоді вони можуть наблизитися до $3000, тобто до 135 тис. грн.

Для українських покупців це теж не нова картина. В українських магазинах RTX 5080 16 ГБ коштує приблизно від 73 до 93 тис. грн залежно від моделі, а рекомендована ціна складала лише близько 45 тис. грн. Тож якщо ви планували збирати новий ПК із цією відеокартою, відкладати купівлю, найімовірніше, не варто, адже ціни, схоже, не знижуватимуться.

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