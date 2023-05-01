По старому вже не буде: де в Україні тепер видають безкоштовні лампочки

Згідно з нещодавньою заявою прес-центру “Укрпошти”, програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи була згорнута з 1 травня. Безкоштовні світлодіодні лампи тепер можна отримати лише в центральних відділеннях “Укрпошти” у 23 містах по всій Україні, включаючи міста-мільйонники та обласні центри.

Фізичні особи все ще можуть обміняти лампочки без попереднього замовлення у всіх відділеннях “Укрпошти” до 5 травня 2023 року, але лише за наявності світлодіодних ламп. Починаючи з 6 травня, лампи розжарювання прийматимуться на обмін лише в центральних відділеннях в обласних центрах, де попит на них залишається високим.

Наразі в Україні доступно для обміну 17 мільйонів ламп розжарювання, і очікується, що незабаром надійде ще 5 мільйонів “світлодіодів”. Рішення про оптимізацію програми обміну пов’язане зі зниженням попиту серед населення після пікового періоду у лютому-березні 2023 року.

Варто зазначити, що на початку року “Укрпошта” розсилала 550 000 лампочок на день. З моменту початку програми три місяці тому понад 3,5 мільйона українців обміняли приблизно 18,2 мільйона лампочок.