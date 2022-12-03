Українцям розповіли, за якими даними на SIM-карті полюють зловмисники

На SIM-картах зберігається багато інформації про власника, яка може бути використана зловмисниками з корисливою метою.

За словами експертів, обсяг пам’яті SIM-карти становить до 128 КБ. Пам’ять використовується навіть для запису координат найближчої до телефону вежі стільникового зв’язку. Приблизно раз на півгодини SIM-картка передає цю інформацію в ефір. Таким чином, за належного рівня технічної підкованості, зловмисники можуть перехопити цей сигнал і встановити стеження за жертвою, знаючи її номер телефону.

«Це, безумовно, корисна функція у разі, наприклад, пошуку безвісти зниклої людини. З іншого боку, ці дані можуть бути використані і для встановлення зовнішнього спостереження, якщо людина з якихось причин стала об’єктом оперативної розробки силових відомств і навіть зловмисників», — зазначають фахівці.

SIM-карта записує і низку іншої інформації: контакти, повідомлення та навіть платіжна інформація. Останнє, за словами екпертів, є не номерами банківських карток, а історіями онлайн-покупок, що здійснюються за допомогою номера телефону.

Вся інформація, яку SIM-картка записує, передається провайдеру. Однак, у разі крадіжки, дані, що зберігаються на ній, також можуть бути вилучені злочинцями.