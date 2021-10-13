Метеорит проломив дах і впав прямо на ліжко де спала жінка (фото)

Подія, яка могло статися з ймовірністю один на мільйон, сталося 4 жовтня в Канаді.





Газета Daily Star повідомляє, що жителі Британської Колумбії (провінція на заході країни), спостерігали вночі небесне явище, яке на перевірку виявилося падаючим метеоритом. Рут Гамільтон, яка живе на гірськолижному курорті Голден, проспала все шоу, але в підсумку познайомилася з космічним гостем куди ближче ніж решта.

Виявилося, що частина метеора відкололася і не повністю згоріла в шарах атмосфери. Уламок впав на будинок канадки, проломивши дах і приземлившись прямо на ліжко, де спала жінка.

В інтерв’ю газетярам Рут розповіла, що коли розбуджена шумом вона схопилася і включила світло, перед її очима відкрилося страшне видовище – від даху залишилося небагато, всюди пил, а на сусідній подушці розташувався кругляк солідних розмірів.

Пані Гамільтон тут же подзвонила в поліцейську дільницю, а правоохоронці в свою чергу перевірили сусідні будинки і переконалися, що більше ніхто не постраждав. Пізніше поліцейські зафіксували, що в будинок не проникали зловмисники, а на сусідньому будівельному об’єкті не було ніяких вибухів. Тобто дах дійсно пробив метеорит. Тепер Рут вирішує питання зі страховиками, які до сих пір не знають, як діяти в даній ситуації – подібного на їх віку ще не траплялося.

Канадка зазначила, що після таких дивовижних подій починаєш цінувати життя ще сильніше. Вона збирається зберегти космічного гостя для онуків, які ним дуже зацікавилися.