На Олімпіаді в Токіо вперше виступила трансгендерна жінка

Олімпійські ігри в Токіо ризикують стати одними з найбільш дивних в історії. Епідемія коронавірусу сильно сплутала організаторам карти, тому на більшості етапів спортсмени виступали перед порожніми трибунами. Але головним приводом для скандалів стало зовсім не це, а виступ на олімпіаді першої трансгендерної жінки.





Лорел Хаббард – олімпійська штангістка зі значною конституцією, яка виступає за Нову Зеландію у вазі понад 87 кг. Можливо, вона б не привернула до себе так багато уваги, якби не пара фактів. По-перше, Лорел 43 роки, що за мірками олімпійських ігор – глибока пенсія. По-друге, ще 9 років тому Лорел звали Гевіном Хаббардом, так що біологічно вона як і раніше може вважатися чоловіком.

Дорогу на Олімпійські ігри для трансгендерів відкрив Міжнародний олімпійський комітет, змінивши правила для учасників ще в 2016-му році. Тепер для допуску до змагань трансгендерам не потрібно чекати операції зі зміни статі, вони можуть виступати в будь-якій з категорій. Має бути дотриманою лише одна умова для допуску в жіночу – здавати аналізи на тестостерон, рівень якого не повинен перевищувати 10 наномоль на літр протягом року.

Лорел Хаббард всі вимоги виконала, так що формальної причини перешкоджати трансгендеру не було. Рішення МОК викликало хвилю обурення з боку безлічі спортсменів. Правозахисна організація Save Women’s Sport Australasia висловила їх спільну позицію:

«Помилкова політика МОК дозволила 43-річному біологічному чоловікові, який ідентифікує себе як жінка, змагатися в жіночій категорії»

Побоювання того, що одного разу трансгендери зможуть повністю витіснити біологічних жінок зі спорту, не марні. До «переходу» Гевін Хаббард пролітав повз міжнародних змагань, а після засяяв як зірка. У 2017-му вже як Лорел, трансгендер завоював срібну медаль на чемпіонаті світу, а в 2019-му отримав золото на Тихоокеанських іграх. За кожною з цих нагород стоїть справжня жінка, що залишилася без медалі.

Не дивно, що багато пораділи, коли на Олімпійських іграх у Лорел Хаббард все не склалось – спортсменка провалила всі підходи на взяття ваги: ​​спочатку на 120 кг, а потім ще 2 підходи на 125 кг, вилетівши з гонки за медалями на самому початку турніру. Але нагадаємо, що трансгендеру 43 роки, а це, м’яко кажучи, вік, в якому людина вже далеко не на піку форми. Прецедент створено, і наступного разу на місці Лорел неодмінно виявиться хтось молодший.