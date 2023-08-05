Україна отримала нові ракети для збиття російських Ка-52 “Алігатор”

Україна отримала нову систему протиповітряної оборони, яка нещодавно надійшла на озброєння. Це ракети ASRAAM (також відомі як AIM-132) британського виробництва класу “повітря-повітря”, які запускаються з землі за допомогою пускових установок, встановлених на колісному транспортному засобі. Ця зброя може виявитися дуже ефективною проти вертольотів російського виробництва, таких як Ка-52 “Алігатор”.

У статті, опублікованій в The Times, з’явилася фотографія незвичайної конструкції – на ній зображена пускова установка з двома керованими ракетами малої дальності AIM-132, прикріплена до транспортних засобів сімейства HMT з колісною формулою 6×6 британської компанії Supacat. Це незвичайна комбінація, оскільки ці ракети зазвичай запускаються з літаків та інших літальних апаратів.

На фото також видно, що поруч з кабіною на стрілі (найімовірніше, телескопічній) встановлена сенсорна башта, що дозволяє підвищити її ефективність. Ймовірно, це електрооптична/інфрачервона сенсорна башта, яка може використовуватися для наведення на ціль. Вона також може потенційно діяти як радар ближнього радіусу дії.

За інформацією, наданою анонімним підполковником української протиповітряної оборони, від британців ЗСУ отримали кілька вантажівок HMT, обладнаних британськими інженерами для стрільби з ПЗРК ASRAAM. Ці системи в основному використовуються для перехоплення великих груп безпілотників-смертників “Шахід”, які росіяни купують в іранців і використовують для атак на українську інфраструктуру, але деякі системи також підтримують контрнаступ України.

Бита для російських гелікоптерів

Український наступ розпочався наприкінці червня 2023 року, але через відсутність переваги в повітрі та потужну оборону Росії результати зусиль українців виявилися гіршими, ніж очікувалося. Особливо проблематичною видається нездатність здійснювати ефективні атаки з повітря, тому наразі Україна зосереджується на створенні якомога сильнішої протиповітряної оборони, щоб не допустити дії російських літаків, ракет чи гелікоптерів.

Особливо проблематичними видаються огелікоптери Ка-52. Вони становлять серйозну загрозу для сил, що обороняються, атакуючи за межами досяжності українських систем.

“Висока мобільність машин “Супакат” означає, що вони можуть діяти впритул до лінії фронту, потрапляючи в зону дії російських ударних вертольотів, атакувати і через деякий час швидко змінювати позицію”. – додає український підполковник. У статті Times також згадується, що, на відміну від інших систем, таких як Starstreak, ракети AIM-132 не потребують постійного наведення на ціль і можуть вражати ворожі літаки самостійно, за умови, що корисне навантаження запускається близько до них.

Британські ракети AIM-132 можуть ефективно діяти на відстані 25 км, тому ми говоримо про зброю малої дальності, але завдяки мобільності, яку забезпечує наземний транспортний засіб, оперативний потенціал збільшується. Ракета, включаючи її корисне навантаження (боєголовку), важить 89 кг і має довжину 2,9 м. Ракета була розроблена британською компанією MBDA і прийнята на озброєння Королівських військово-повітряних сил (RAF) наприкінці 1990-х років.

Ця незвична комбінація (ракети класу “повітря-повітря”, що запускаються з наземних транспортних засобів) – не перший проект, над яким співпрацюють дві британські компанії. На виставці Army Expo 2022 MBDA та Supacat представили концепт HMT Overwatch – винищувача танків та іншої бронетехніки, який матиме високу мобільність завдяки колісному шасі.