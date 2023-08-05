Аналітики шокували прогнозом долар до кінця року: чи пора бігти в обмінники

За даними аналітиків вже до кінця цього року курс може досягнути позначки 43,9 гривні за долар. Це максимальне значення. Однак в середньому аналітики очікують курс на рівні 40,1 гривні за долар.

В 2024 році очікується, що середній курс гривні до долара перетне позначку в 40 гривень за долар. Про це свідчить прогноз лідерів українських та іноземних команд неурядових експертів, які опитав Центр економічної стратегії (скорочено ЦЕС).

Ми проаналізували інформацію від ЦЕС та виділили найважливіші моменти, які точно будуть цікавими.

Отож, головні моменти:

Аналітики впевнені, що середній курс на наступний рік складе 40,1 гривні за долар.

Водночас мінімальна позначка для долара прогнозується на рівні 37,9 гривень, максимальна – 43,9 гривні за долар.

В Центрі економічних стратегій відзначають, що прогнозувати макроекономічні показники вкрай складно через надзвичайні труднощі, викликані війною. Днями повідомлялося, що 69 копійок з кожної української гривні – це гроші наших західних партнерів. Таким чином стан економіки зараз повністю залежить від підтримки України, а також успіхів наших захисників на фронті.

Серед опитаних аналітиків були експерти провідних компаній – Concord Capital, Dragon Capital, Oxford Economist та інші.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом неурядових організацій в цьому році середній курс гривні відносно долара складе 36,8 гривні за одиницю. І поки ці прогнози цілком справджуються. Завдяки цій стабільності НБУ же має план поступового послаблення валютних обмежень, але без прив’язки до дат.

Водночас поки економічна ситуація стабільна, адже західні партнери продовжують підтримувати Україну. Курс долара залишається стабільним, експерти допускають коливання на одну гривню в обидві сторони. При цьому реальна ситуація повністю залежить від ЗСУ, адже кожен звільнений від окупантів кілометр посилює віру партнерів в нашу перемогу та вкотре доводить незламність нашого народу.