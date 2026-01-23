Шахраї обманюють українців, представляючись сусідами по під’їзду

Зловмисники продовжують вигадувати нові легенди для обману українців. Цього разу вони маскуються під небайдужих сусідів та навіть відомих артистів.

Схема «Новий домофон»: Шахраї телефонують на мобільний, представляються сусідами з вашого під’їзду (називаючи конкретний номер квартири) та пропонують терміново скинутися на встановлення нового домофона. Проте схема часто дає збій на простій перевірці: аферисти часто помиляються, коли намагаються назвати номер квартири, в якій проживає сам співрозмовник.

Побачення з «зіркою»: Ще один кричущий випадок стався у місті Чернівці. Жінка стала жертвою шахрая, будучи впевненою, що листується з народним артистом Іво Бобулом. Спілкування тривало з листопада 2025 року по січень 2026-го. Лже-співак захоплювався жінкою та запропонував організувати особисту зустріч. Єдина умова — фанатка мала оплатити витрати на його приїзд. Ім’я користувача в месенджері повністю збігалося з реальним ім’ям співака, що приспало пильність потерпілої.