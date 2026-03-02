Windows 12 може вийти вже цього року: слухи

Видання PCWorld з посиланням на свої джерела повідомляє, що в індустрії почали циркулювати чутки про те, що Microsoft почала підготовку до релізу операційної системи Windows 12.

☝ В Україні запустили безкоштовний монітор ⚡ магнітних бурь ⚡

Згідно з даними журналістів, дана ОС має кодову назву «Hudson Valley Next», а її реліз може відбутися вже в поточному році, ближче до моменту повного закінчення підтримки Windows 10. В основі нової операційної системи лежить модульна архітектура CorePC, що перетворює її на своєрідний конструктор.

Компоненти ОС будуть ізольовані один від одного, що дозволить прибирати і додавати модулі, щоб адаптувати Windows 12 під різні типи пристроїв від планшетів до високопродуктивних ПК. Найважливішим компонентом нової ОС стане штучний інтелект. Copilot еволюціонує з необов’язкового помічника в централізований механізм управління ОС. Через це в системних вимогах Windows 12 з’явиться нейронний блок (NPU) з продуктивністю не менше 40 TOPS.

Крім цього, ОС отримає перероблений дизайн і суттєво змінений користувальницький інтерфейс, адаптований як під традиційні пристрої введення, так і під сенсорні екрани. Ще в ОС додадуть поліпшені механізми управління живленням і пам’яттю на основі ШІ, просунуті оптимізації DirectStorage і просунуті механізми захисту на основі хмарних технологій.