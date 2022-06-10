Diablo Immortal стала найгіршою в історії Blizzard

Пристрасті навколо останнього релізу Blizzard – Diablo Immortal, не вщухають. Незважаючи на заяву компанії про те, що донат у продовженні культової RPG не впливатиме на базовий геймплей, і в грі не можна покращувати спорядження за реал, все виявилося зовсім навпаки.





З’ясувалося, що дорогоцінне каміння «легендарного» рівня Diablo Immortal практично неможливо отримати, якщо не витрачати на гру реальних грошей. Такі камені необхідні для максимального прокачування персонажа, і механіка дозволяє отримати один-два топові самоцвіти на місяць ігровим шляхом. Але при цьому будь-який гравець може дістати гаманець і придбати скільки завгодно самоцвітів, головне, щоб вистачило коштів. А з цим можуть виникнути проблеми, оскільки, за розрахунками блогерів, максимальне прокачування за допомогою каменів коштуватиме гравцю божевільні $110,000!

Ком’юніті звернулося по роз’яснення до глави розробки Diablo Immortal Уайатту Ченгу, який кілька місяців тому обіцяв, що рівень спорядження неможливо буде підвищувати за реальні гроші – на що він відповів, що самоцвіти не вважаються «спорядженням».

Зрозуміло, це розізлило фанатів Diablo. За лічені дні рейтинг Diablo Immortal впав нижче за Warcraft III: Reforged, оцінка якого була найнижчою серед усіх ігор компанії. На сьогоднішній день за версії гри для iOS та ПК проголосували майже 3500 гравців, підсумкова оцінка у них однакова і становить лише 0,5/10. Warcraft III: Reforged “веде в рахунку” – його оцінюють у 0,6/10.