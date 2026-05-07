Samsung почала розгортання One UI 8.5: які Galaxy отримають оновлення

Samsung офіційно оголосила про старт розгортання One UI 8.5 для пристроїв Galaxy. Оновлення почали поширювати 6 травня у Південній Кореї, після чого воно має з’явитися в інших регіонах. Компанія зазначає, що строки доступності можуть відрізнятися залежно від ринку та конкретної моделі.

One UI 8.5 робить акцент на нових функціях Galaxy AI, а також на покращенні комунікаційних і творчих можливостей у смартфонах та планшетах Galaxy. Samsung не деталізує всі зміни в короткому анонсі, але підтверджує, що оновлення охопить одразу кілька актуальних флагманських лінійок.

Які пристрої отримають One UI 8.5

У першу хвилю оновлення увійдуть флагманські смартфони та планшети Samsung останніх поколінь. Серед підтверджених моделей:

Galaxy S25 Series

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 Series

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold7 та Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6 та Galaxy Z Flip6

Galaxy Tab S11 Series

Galaxy Tab S10 Series

Samsung підкреслює, що окремі функції можуть відрізнятися залежно від моделі та регіону. Тому навіть після старту розгортання не всі користувачі отримають оновлення одночасно.

Що нового в оновленні

Головний акцент One UI 8.5 — розширення можливостей Galaxy AI в екосистемі Samsung. Оновлення має покращити сценарії для спілкування, створення контенту та повсякденної роботи зі смартфонами й планшетами.

Розгортання відбуватиметься поступово. Спочатку оновлення отримають користувачі в Кореї, а потім воно стане доступним в інших країнах. Перевірити наявність оновлення можна у налаштуваннях пристрою: Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантаження та встановлення.