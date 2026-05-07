Samsung почала розгортання One UI 8.5: які Galaxy отримають оновлення

Оновлення стартує з Південної Кореї та принесе нові функції Galaxy AI для флагманських смартфонів і планшетів Samsung.

Автор:
Томенко Павло

Samsung офіційно оголосила про старт розгортання One UI 8.5 для пристроїв Galaxy. Оновлення почали поширювати 6 травня у Південній Кореї, після чого воно має з’явитися в інших регіонах. Компанія зазначає, що строки доступності можуть відрізнятися залежно від ринку та конкретної моделі.

One UI 8.5 робить акцент на нових функціях Galaxy AI, а також на покращенні комунікаційних і творчих можливостей у смартфонах та планшетах Galaxy. Samsung не деталізує всі зміни в короткому анонсі, але підтверджує, що оновлення охопить одразу кілька актуальних флагманських лінійок.

Які пристрої отримають One UI 8.5

У першу хвилю оновлення увійдуть флагманські смартфони та планшети Samsung останніх поколінь. Серед підтверджених моделей:

  • Galaxy S25 Series
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24 Series
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Fold7 та Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Fold6 та Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Tab S11 Series
  • Galaxy Tab S10 Series

Samsung підкреслює, що окремі функції можуть відрізнятися залежно від моделі та регіону. Тому навіть після старту розгортання не всі користувачі отримають оновлення одночасно.

Що нового в оновленні

Головний акцент One UI 8.5 — розширення можливостей Galaxy AI в екосистемі Samsung. Оновлення має покращити сценарії для спілкування, створення контенту та повсякденної роботи зі смартфонами й планшетами.

Розгортання відбуватиметься поступово. Спочатку оновлення отримають користувачі в Кореї, а потім воно стане доступним в інших країнах. Перевірити наявність оновлення можна у налаштуваннях пристрою: Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантаження та встановлення.

