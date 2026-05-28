В Україні офіційно зареєстрували телеканал Newsmax Ukraine

На засіданні 28 травня 2026 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення офіційно зареєструвала ТОВ «Телерадіокомпанія “Ньюсмакс Україна”». Про це повідомляє «Детектор медіа». Нове лінійне медіа під брендом Newsmax Ukraine подало документи на реєстрацію за технологією інтернет-мовлення (зокрема OTT та IPTV).

Отримана реєстрація відкриває перед каналом можливість здійснювати мовлення через будь-які інтернет-технології, а також через супутник і кабель. Водночас вона не охоплює цифрове ефірне мовлення та використання обмеженого радіочастотного ресурсу — для цих форматів медіакомпанії знадобиться окрема ліцензія.

Концепція та орієнтація на дві країни

Генеральна продюсерка каналу Людмила Немиря зазначила, що кореспонденти американського Newsmax уже мають досвід роботи безпосередньо на фронті. Сам телеканал планує орієнтуватися одночасно на українську та американську аудиторії.

Для реалізації цього задуму ефіри будуть перекладатися англійською мовою, а до студії планують запрошувати як українських, так і американських політиків для спільних прямих включень. За словами Немирі, канал має стати платформою для спілкування між американським та українським народами, щоб український порядок денний був чітко почутий у США.

Команда, фінансування та структура власності

Наразі підготовка до повноцінного запуску перебуває в активній фазі. Телеканал уже орендував будівлю, де завершуються ремонтні роботи. Одразу після позитивного рішення Нацради Людмила Немиря оголосила про старт набору команди, до якої планують залучити 50 фахівців: журналістів, ведучих та SMM-менеджерів. Відповідні критерії відбору будуть опубліковані згодом.

Структура власності та фінансові деталі проєкту:

Засновники: 85% акцій ТРК належать польському ТОВ «Варзар», керівником якого є громадянин Латвії Роман Варламовс. Решта 15% акцій належать Людмилі Немирі.

85% акцій ТРК належать польському ТОВ «Варзар», керівником якого є громадянин Латвії Роман Варламовс. Решта 15% акцій належать Людмилі Немирі. Історія компанії: Юридичну особу було зареєстровано наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 мільйон гривень.

Юридичну особу було зареєстровано наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 мільйон гривень. Фінансування: Проєкт фінансується коштом самих засновників, які також інвестували у придбання офіційної франшизи.

Контекст виходу на ринок та міжнародна експансія

Американський телеканал Newsmax офіційно оголосив про намір запустити українську філію 9 лютого 2026 року. За попереднім планом, редакція базуватиметься в Києві та створюватиме власний місцевий і регіональний контент для глядачів в Україні, Східній Європі та ширшому регіоні. Офіційна презентація відбулася наприкінці лютого, а сам старт мовлення першочергово планувався на весну 2026 року.

Паралельно з українським ринком бренд Newsmax активно розширює свою присутність в інших країнах Європи. У лютому 2026 року стало відомо про створення польської редакції. Цим проєктом займається компанія Adria DTH, яка пов’язана із сербським оператором Telekom Srbija (де 58,11% акцій належать уряду Сербії). Раніше, у травні 2025 року, президент Telekom Srbija Владімір Лучич анонсував масштабне переформатування каналу Newsmax Balkans на Newsmax Europe, що має охопити мовленням Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію, Албанію та Грецію.